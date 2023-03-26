內幕／獅子大開口要25億美元　宏國與台斷交換北京金援

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卡蕬楚在選前曾表態若當選後將與中國建交，為了避免宏國轉向北京，台美積極與宏國新政府溝通，卡蕬楚一度改口說與中國建交非當務之急，甚至邀請副總統賴清德參加她的就職典禮，但其實私底下開始與中國接觸，獅子大開口向北京提出60億美元的援助提案，希望北京能埋單，但中方並沒有馬上回應。
知情人士表示，為了協助宏都拉斯改善經濟，我國在卡蕬楚就職後提出洽商雙邊合作架構，但一直遭到宏國推遲協商，也沒意願簽署合作備忘錄，反而提出要求，包括索討4500萬美元興建醫院、3.5億美元蓋水壩，甚至提出20億美元外債重組要求，但這些要求已經超過我國能夠負擔。外交部的折衷方案是找理念相近國家一起協助興建水壩，宏國未償還的4.89億美元貸款，我方允諾也可透過延後償還等方式調整，但是宏國並未正面回應，私下仍持續與中國接觸，想游走兩岸之間牟利。
外交部長吳釗燮今日證實，在3月13日收到宏都拉斯外交部長的一封信，內容為調高援助金額，將興建醫院的金額由4500萬美金提高到9000萬美元、蓋水壩增加至3億5000萬美元，也希望台灣償還20億美元國債，上述三項加總共24.5億美元要台灣協助。吳釗燮批評，「宏國兩次提出要蓋醫院，卻有兩個截然不同價格，感覺是要錢而不是要醫院」。
卡蕬楚的夫婿賽拉亞（Manuel Zelaya）2009年擔任總統時，遭到政變推翻，當時台灣大使館庇護他懷孕的大女兒，第一家庭還曾為此感激台灣，如今台宏邦交走到盡頭，可以看出國際政治的現實。
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