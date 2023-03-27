央行升息衝擊租屋族　國民黨團斥蔡政府：拿不出辦法

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曾銘宗說，根據財政部資料，個人持有三戶以上有36707人，10戶以上高達1659人，顯見富者囤房問題相當嚴重，台灣社會是多麼不公平。曾銘宗質疑，1月27日總統蔡英文任命陳建仁任行政院長時提到，要照顧從租屋族到房貸族，但當質詢內政部長林右昌，要求內政部履行蔡英文的承諾，拿出具體辦法協助房貸族時，林右昌提不出任何措施。
書記長謝衣鳯表示，根據金管會統計至今年1月底「金融機構房屋貸款統計表」顯示，購置貸款的戶數為201萬4548戶，餘額9兆3,132億元；房屋修繕貸款戶為61136戶，餘額466億元，兩者總計約為9兆4千億元。3月以來，貸款升息高達2%，所影響的不只是9兆4千億元房貸，還有車貸、學貸等。
謝衣鳯指出，3月23日中央銀行總裁楊金龍宣布央行升息半碼後，房貸利率地板價破2%，如果貸款一千萬元，一年將多繳4.4萬元，如果再考慮有車貸、學貸，貸款族的心將繼續淌血，這也就國民黨團一再呼籲政府，還稅於民普發現金1萬元，這對小資族、中低收入戶家庭來說，將有莫大的幫助。
謝衣鳳表示，根據主計總處家庭部門負債變化統計，2016年家庭部門負債為14.8兆元，當時的GDP為17.5兆，家庭負債佔GDP 84.6%。到了2020年家庭部門負債為18.2兆元，當時的GDP為19.8兆元，家庭負債佔GDP 91.9%，逐年攀高中；這次央行升息半碼，對於所有家庭部門、小資族將承受巨大壓力，呼籲溫暖堅韌的陳內閣，給全民一個解釋。
國民黨立委費鴻泰說，從去年開始央行開始升息，今年1月再升息半碼，去年未升息前為1.378%，今年為2.078%，漲幅為0.7%。假設貸款1000萬房子，20年期每年增加3263元，30年期每月增加3423元左右。
費鴻泰指出，根據全國貸款負擔利率，2022年貸款負擔率為39.62%，今年預估將達43%，簡言之，所得當中有43%要拿出繳房貸，這對中產階級負擔相當的重。買全國平均9.7年不吃不喝才買得起房，台北市得16年，房負擔增加，痛苦指數飆升，買房對年輕人說，根本就是不可能的事，蔡政府睡著了嗎？
國民黨立委賴士葆則說，台灣人在過去20年來，所得扣除CPI之後，幾乎原地踏步，通膨造成所得呈現負成長，但期間房價漲了4倍，其中土地部分漲7-8成，主因在於國家政策。蔡政府對於養地、囤地、囤房現象，一點辦法也沒有，蔡政府始終不敢對房屋持有人持有一定戶數，課徵囤房稅。換言之，房屋、土地持有成本過低，造成房地產價格居高不下。
賴士葆認為，有專家學者提出，這次央行升息，貸款1千萬一年就要繳4萬1千多元，國民黨團不斷主張普發現金1萬元，一家四口就有4萬元，至少可以貼補房貸族，但民進黨政府說什麼都不願意。
賴士葆直言，蔡政府青年政策根本不友善，放任囤房現象，讓房價不斷飆升，年輕人買房根本就是遙不可及。而社會住宅政策，僅實現10%左右，蔡英文任期將結束，說好的20萬戶社會住宅在哪裡？進度如何？面對利率不斷上升，增加小資族負擔，面對萬物齊漲的今天，賴士葆呼籲蔡政府，唯有恢復囤房稅，才能抑制房價，否則年輕人只能望屋興嘆，民怨會越來越高。