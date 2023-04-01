葉欣眉「30歲買台北蛋黃區」負二代變有房！投資心法曝光

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根據《女人我最大》報導，葉欣眉透露若想省錢，就要先從審視「通勤費」開始，她提到很多人都會求一時方便，選擇搭乘計程車或是Uber，但其實一趟車資花費不便宜，長期下來通勤費就變成了吃掉薪水的大魔王。因此她通常都選擇搭乘大眾交通工具與共享機車、汽車，「共享機車、汽車是省錢好夥伴」。
存錢首要關鍵 薪水分「必要、備用、娛樂」3等分
至於「薪水理財法」，由於藝人薪水不穩定，葉欣眉每個月賺到薪水時，會將收入分成3等分，每個月的首要目標就是先將「必要支出」賺夠，確定已經夠了，接著再多存「半個月備用金」，剩下來的錢則歸在「娛樂費用」。她強調要將「半個月備用金」視為存款，不能將它歸在下個月的必要支出內，否則一輩子都存不了錢；而「娛樂費」也不是專門拿來吃喝玩樂買東西的，她投資的金額也算在娛樂費用裡，「因為當你把投資的錢視為娛樂費，若投資失利，得失心也不會這麼重」，無論任何花費，都需要視自己的經濟能力為基準、以不動老本為大原則。
買股票就像戀愛 「好聚好散」不行就脫手
本身也有在做股票的葉欣眉，目前的分配是60％存股、40%短線操作，直言：「買股票最怕投機，不要盲從跟買。」透露買股票其實就像談戀愛，「買之前要先觀察，買下後更要細心呵護，發現不行了就脫手賣出，好聚好散」，對於股票新手，她也以自身經驗為例，提醒大家要多觀察時事，去聯想對應的股票。
股票三大操作心法 小資族也可大膽進場
葉欣眉曾在節目《錢進新世界》分享投資股票三大操作心法，分別是「金融股穩定配息」、「分批進場，零股買入」和「賣出可再回頭」，她透露銀行股對她來說就是一種存錢方法，不太會動，「它給我的好處，一張一年配息500塊，我覺得這是比小額存款、銀行利率來得高」；此外，許多小資族看見金額較大的股票，會覺得買不起，但如果它有漲幅，你看好它想投資它，也能買零股；最後，很多人告訴她股票賣掉就別看了，但她認為有研究過，賣出其實依然可回頭，「在你還沒看到下一個趨勢之前，其實它是你有研究過的東西，還是可以回去撿」。
台北彰化通勤一年 葉欣眉30歲成功買房
曾經歷過一年台北、彰化的通勤生活，葉欣眉在存到能在台北租房的押金後，便搬來台北生活，當時為了賺錢非常拚命，無論是主持人、補習班老師還是行政助理的工作她都接，就這樣當了10年北漂族。好在2020年，也就是她30歲的那一年，她成功於台北蛋黃區民生社區買房，「年輕人不要怕貸款，只要是用在正派而非投機的事情上，就不用對『貸款』這麼敏感。真的可以不用怕買房這件事，你就想房東從人換成銀行就好」，不用擔心背房貸很辛苦，可以從付利息開始，況且在這期間也能再看看有沒有更喜歡的房子，比較下來，付房貸比付房租還要划算一些，房子還是自己的。
進可攻退可守 葉欣眉買房只選蛋黃區
此外，葉欣眉也在節目《錢進新世界》分享買房投資心法－－「因應工作需求」與「進可攻退可守」。她認為買房要看自己的需求是什麼，因為與銀行有交流，她知道銀行很看重的房子條件是「地點」，因此買房時二話不說一定先選蛋黃區；也因為蛋黃區好處是「抗跌」，她認為就是「進可攻退可守」，賣掉也不會賠，就算不賣，放著也有租金，且租金性價比也比較高，「這是當初我選蛋黃區的原因」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。