高二生走上絕路！校長等7人調職、學務主任今起停聘3個月
台中市高二生疑遭師長集體霸凌走上絕路，教育局24日將校長等7人調職靜待調查。另學務主任因具有教師身份，校評會今傍晚開會決議，將他停聘3個月接受調查。教育局強調會儘快讓真相水落石出、還孩子一個公道，如經查證違法，依法最重不排除解聘。
記者顏幸如／台中報導
台中市一名高二男生疑不堪學務主任、主任教官等人集體霸凌，甚至栽贓偷錢、搜身，今年2月開學第2天在家輕生。學生家長與人本基金會本月22日出面指控，教育局隨即於24日將該校校長、教官、學務人員等7人調離現職靜候調查。由於學務主任同時有教職身份，教育局表示須依《教師法》第22條規定，由校方召開教評會決定。
日前教育局指派督學擔任代理校長，代理校長今（27）日到任後召開教評會，下午結果出爐，學務主任停聘3個月。
教育局指出，此案處調查階段，教職及公務人員獎懲及去留一切依法辨理，學務主任身分是教師，停聘與否依《教師法》由校方召開教評會決定；代理校長上任第一天全力溝通協調，為穩定校務並加速調查，先免除學務主任職務，並以最快速度召開教評會。由於教評會由學校老師組成，必須等老師授課結束才能開會，教評會今天下午4點召開，並做出決議。
教育局強調，代理校長將盡全力穩定校務，並加速校方調查小組的調查速度，教育局會緊盯進度，該校所屬人員如經查證有違法，依法最重不排除解聘，教育局絕對嚴懲嚴辦，還孩子公道。
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