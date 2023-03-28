普發6000來這花！餐廳「花6千賺3千」 和牛吃到飽免千元
全民普發6000優惠多多，除了百貨最高把6000變7400！位於新北市板橋、全國最高自助餐廳「50樓Café」，推出平日午餐最低「千元有找的美國和牛吃到飽」，爐烤和牛牛排、和牛壽喜燒、現沖和牛肉湯等美食無限享用，將橫跨4月清明連假、一路吃到5月母親節；並於4/6至5/31，推出「花6000賺3000」活動，單筆消費達6千元，即可獲贈3張千元抵用券。
記者蕭涵云/台北報導
景觀超美的高空吃到飽，「50樓Café」主廚楊能沛，特選日本和牛與美國頂級安格斯黑牛混種，柔嫩多汁的美國極黑和牛，祭出「豪享吃和牛」主題美食，大啖爐烤和牛牛排搭配經典蘑菇醬或紅酒獵人醬汁、日式和牛壽喜燒、和牛握壽司、台南風現沖和牛肉湯，也有台味十足的和牛滷肉飯、和牛肉燥飯、和牛滷肉燒餅等，多道異國風味一次滿足，「美國和牛吃到飽」平日午餐最低只要「千元有找」，將橫跨4月清明連假、一路吃到5月母親節，搭配使用遠銀卡還享有天天8折優惠。
「豪享吃和牛」吃到飽售價為平日午餐899元、晚餐999元，假日午餐999元、晚餐1,099元；母親節週末（5/13及5/14）1,499元，加碼每人半隻蒜蓉蒸波士頓龍蝦。響應政府全民普發現金6000元，「50樓Café」自4/6至5/31，推出「花6000賺3000」活動，單筆消費達6千元，即可獲贈3張千元抵用券；可供日後6月至9月，每次消費滿3千元抵用一張。
另外，路易莎子品牌「初泰PIKUL」則鎖定獨食商機，進駐南港中國信託金融園區，新推「一個人的泰菜」，主打鳳梨炒飯、椒麻雞、紅咖哩酥炸軟殼蟹、泰式船麵等主餐，最低220元起；只要消費泰國家鄉味系列、泰式咖哩系列、或泰鍋系列，都能享用泰式小菜自助吧吃到飽，免費爽吃大薄片、涼拌金針菇、醃鳳梨、水果等好料。