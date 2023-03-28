上半年房市「量縮價盤整」！第一季交易量恐創史上第3低
受到升息、通貨膨脹、俄烏戰爭等國際情勢影響，房市前景較為不明，永慶房產集團今（28）日舉辦2023年Q2前瞻趨勢報告，總經理葉凌棋指出，全球貨幣緊縮、經濟展望下修、兩岸關係不確定性大，預估2023年第一季交易量約6.1至6.4萬棟之間，較2022年同期減少24%至28%左右，僅次於2016年43,182棟以及2017年的59,715棟，恐創下史上第三低量，買氣明顯降溫。預期「量縮價盤整」將是2023上半年房市主調。
記者張志浩/綜合報導
葉凌棋表示，在過年前的11月至1月，因為有選舉和平均地權條例的法案修法，整體狀況不明，買方多半在觀望，但年後情況趨於穩定後，自住需求的族群增多，很多人只要「房價不要再更貴」就買下去，不過透過網站後台數據有觀察到，想買房的人流增多，但成交量並沒有提升，顯現買賣雙方還在僵持，整體價格正在整盤。
實際觀察七大都會區平均房價，2023年第一季與去年第四季相比，季增率除了新北和台中的1％和1.1％外，其它地區都落在0％左右，相較於2022年第一季開始動輒2％以上漲幅，顯示目前房價正在回歸整盤階段，不過葉凌棋提及，短期內並沒有房價大跌的條件出現，因此市場量縮，預估上半年和去年同期相比，會量縮18至23% ，「目前價格動向很難判斷，下半年則是要看歐美國家的政治局勢是否有穩定下來。」
葉凌棋說，進一步觀察歷年第一季房市交易量表現，自1999年以來共出現5次量縮幅度超過兩成的紀錄，分別是2000年網路泡沫衝擊，較2019年同期減29.6%，2009年金融海嘯年減24.0%、2012年奢侈稅上路與選戰緊繃的總統大選年減38.9%，以及2016年房地合一上路年減32.7%，再來就是今年明顯量縮，年減幅可能創下史上第四大。實際交易量今年第一季預估6.1至6.4萬棟，僅次於2016年43182棟以及2017年的59715棟，恐創下史上第三低量。