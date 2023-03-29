青年節太「薪」酸！30歲以下勞工均薪3.4萬、3成2想跳槽

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為了解青年勞工就業狀況，勞動部於111年10至11月期間，以參加勞工保險之本國籍受僱青年（15至29歲）勞工為調查對象，辦理「15至29歲青年勞工就業狀況調查」，計回收有效樣本4,029份。
勞動部調查顯示，111年青年勞工現職工作平均薪資為34,019元，較110年增加684元、年增幅2.05%，較109年增加1,732元、年增幅5.4%；65.3%曾於現職工作獲得加薪，其獲加薪原因以「個人在原職務表現良好」占30.8%最高，「公司全面調薪」占27%次之。若排除只有打工經驗的學生，其他青年勞工（以下簡稱非學生青年勞工） 現職工作平均薪資為34,918元，與其初次就業（非學生時期打工）時相較，平均增加5,212元。
青年勞工於應徵現職工作時，未提出薪資期望者占58.7%，原因以「雇主給的薪資福利已符合自己的期待」占44.4%最高，「自己經驗不足，不敢要求」占30.1%次之。另非學生青年勞工於應徵第一份工作時有提出薪資期望的比率為26.8%，未提出為73.2%。
觀察青年勞工的工時與加班情形，青年勞工每週工時以「40小時至未滿41小時」占75.3%最高，「未滿40小時」占12.1%居次；另非學生青年勞工「40小時至未滿41小時」占78.5%。
61.3%青年勞工無加班情形，38.7%的有加班者平均每週加班5.3小時，領取加班費或轉換補休時數4.5小時；男性中有加班者占40.4%，女性占37.4%；另非學生青年勞工有加班者占40.4%，平均每週加班5.3小時，領取加班費或轉換補休時數為4.5小時。
在尋職歷程中，非學生青年勞工初次就業年齡平均為21.4歲，平均尋職時間為1.8個月，尋職時間以「1個月以內」占62.5%為最高；非學生青年勞工初次就業考慮因素以「工作穩定性」及「薪資及福利」為主，分占64%及62.8%，其餘「通勤方便」、「能學習到知識技能」、「能學以致用」占比亦均在4成以上。
青年勞工初次尋職未遭遇困難比率為51.1%，有遭遇困難為48.9%；遭遇困難以「經歷不足」占59.6%最高，其次是「不知道自己適合做哪方面工作」占55%。非學生青年勞工認為就業資訊有助於尋職的比率為86%，其認為有幫助之資訊以「面試或求職技巧」占71.7%最高，「就業市場與情勢分析」占59.6%次之，「職業訓練訊息」占44.6%居第3。
勞動部表示，非學生青年勞工踏入職場後平均做過2.1個工作，其中有42.6%不曾換過工作，換過5個以上工作則占3.2%，現職（111年10月，以下同）工作年資平均為2.5年，比每一工作平均時間（工作總年資／工作個數）2年多0.5年，顯示青年勞工踏入職場，歷經就業市場磨合期後，工作穩定度隨之提升。
對於職涯發展，有32.7%青年勞工想轉換工作，原因以「薪資及福利不符期望」占51.8%最高，「工作無發展前景」占37.7%次之，「想更換工作地點」占33%居第3。23.2%的青年勞工打算到海外工作，以「美國、加拿大」占46.7%最高、「紐澳」占44.5%次之，另「歐洲」、「東北亞」亦分占32.2%、30.7%。
青年勞工有參加教育訓練者占55.1%，所參加訓練以「專業技術訓練」占55.3%最高，「職業安全訓練」占50.4%次之；未參加者占44.9%，原因以「工作太忙，沒有時間參加」占34.3%最多，「不知道提供訓練課程的單位或機構」占26.7%次之。
60.7%青年勞工持有證照，其平均證照數3張，以擁有「技術士證」者占57.2%最多，其次為「電腦證照」占30.8%。按性別觀察，女性持有證照比率為64%，較男性高出7.4個百分點。
青年勞工知道勞動部勞動力發展署各種就業服務管道的比率以「就業博覽會」及「公立就業服務機構」較高，分占67.7%、57.1%。希望政府提供促進青年就業服務項目，以「提供就業服務及資訊」、「辦理專業技能訓練」及「辦理徵才活動」較多，分占55.6%、46.8%及42.4%。
勞動部表示，為協助青年就業，自108年起至111年整合8個部會資源推動「投資青年就業方案」，因應產業趨勢與人力需求，增進青年職涯扎根，提升就業能力，並預計112年推動第2期，依青年就業核心議題提供因應協助措施；另為引領青年投入5+2重點產業，勞動部結合大專校院及產業公會等資源，推動「產業新尖兵計畫」及「大專青年預聘計畫」，有興趣參加的青年歡迎至台灣就業通網站查詢相關資訊。