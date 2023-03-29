搶拉年輕票！逾8成民眾要求青年政策白皮書　這1項最急迫

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董思齊指出，針對「現在政府的政策是否有照顧青年人的需求」的提問，請民眾以1-10分來評分，台灣民眾給予的平均分數為5.48分，教育程度越高的民眾，對此題的評分越高。此外，本次民調有高達86%的民眾同意「政府應提出專屬青年的政策」，不同意的民眾只有8%，且越年輕的民眾同意政府有責任提出專屬青年的政策的比例越高，18-29歲的民眾高達91.5％同意政府應提出專屬於青年的政策。70歲以上的民眾雖說是在所有年齡分層中同意度最低，但也有75.2%的民眾認同應提出與青年相關的政策，還有超過50％的民眾認為，30歲以下是青年政策主要關注的對象，16%的民眾認為35歲以下，13%的民眾認為40歲以下，都應該是青年政策時應該關注的範圍。
針對「哪一個政黨提出的青年政策比較有吸引力」的提問，17%的民眾認為民進黨提出的青年政策較有吸引力，僅有6%的民眾認為國民黨青年政策具有吸引力，其他選擇民眾黨以及時代力量的民眾分別為3%、1%。但值得注意的是，有高達70%的台灣民眾不了解台灣各政黨青年政策的內容與方向。
在2024總統大選，候選人是否應關注青年重視的議題，並提出青年政策白皮書部分，有高達85%的民眾同意、7%的民眾不同意；政策方向上，民眾認為「青年婚生教養與長者照護相關政策的擬定」最為急迫（8.05分）。其次為「解決青年世代貧窮，如低薪過勞」，評分為7.89，其中以30-39歲的民眾最關心此議題。再者為「青年就業與創業，如職前訓練、就業媒合、青年創業貸款」、「青年教育學習，如放寬修業年限、強化學以致用、增加在職訓練、推動國際連結」、「青年居住與交通」、「國家安全議題，如兵役政策與民防政策」、「青年生活體驗，如遊學及國內外壯遊補助、志工交流、增加國際經驗」、「青年參政權，如降低被選舉年齡、鼓勵青年參政與參選相關政策」。