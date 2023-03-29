學生「便服日」穿著挨批　青民協：加強服儀規定民主程序

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台灣青年民主協會理事長張育萌今天透過錄製影片向媒體說明這起事件，他說，在比對多名彼此不認識的學生，說法一致，因此相信申訴學生說法。同時向校方求證，這名主任回覆，學校一直有提醒學生，穿太短或太暴露有安全問題，不希望造成學生的不適，以後會盡量不要太限制學生。
張育萌說，國中服儀已解禁多年，學校多數已瞭解法規，在實際執行服儀規定現場，多數師長對學生穿著都以正向輔導，告知學生如何穿著更適合。這次事件凸顯的是在教學現場仍然出現不合理的威權管教方式，也許老師不是故意的，但可能造成師生衝突。
張育萌認為，身為地方主管機關的教育局，應再次主動強調國民中學訂定學生服裝儀容規定的原則，各縣市政府對服儀規範執行與民主參與成效佳的學校，可以辦理經驗分享，提供其他學校參考作法；另一方面，對於屢次違反規定的學校，也應該列入名單、加強輔導。
教育部規定所有國中都必須有「服裝儀容委員會」，除了行政人員代表、教師代表和家長會代表外，學生也應該選舉產生學生代表參與，學生代表應占全體委員總額1/4以上。此外，委員會也必須以舉辦校內公聽會、說明會或全校性問卷調查等民主參與方式，廣納學生及家長意見。（編輯：陳政偉）1120329