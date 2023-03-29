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國民黨指打壓言論自由　 民進黨：扭曲AIT發言貽笑國際

▲AIT處長孫曉雅專訪言論，被國民黨解讀為直指民進黨打壓不同意見，對此民進黨斥是刻意扭曲。（圖／總統府提供）
▲AIT處長孫曉雅專訪言論，被國民黨解讀為直指民進黨打壓不同意見，對此民進黨斥是刻意扭曲。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）訪談內容，提及言論自由精神就是保護「懷疑論」，不認為限制言論是好的方法，且在自由民主社會中也很難去限制言論，國民黨引用此說法，批評民進黨「打壓不同意見」、是「麻煩製造者」。民進黨今（29）日表示，國民黨完全是刻意扭曲孫曉雅的發言脈絡，不僅張冠李戴，劃錯重點，整體發言貽笑國際，希望國民黨弄清楚訊息澄清、議題辯論，以及打壓言論自由的差異，以免尷尬。

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民進黨發言人、國際部主任謝佩芬表示，民進黨自創黨之初致力於對抗國民黨的威權統治，一路走來，捍衛台灣的言論自由不曾改變。國際機構自由之家（Freedom House）本月初公布「2023年全球自由報告」中，台灣持續被列為「自由」國家，獲得94分，為亞洲第二，國人同感榮耀。台灣政府對言論自由的保障，獲國際肯定，質疑何來打壓不同意見情事。

謝佩芬強調，孫曉雅已說明她的工作是盡力去做必要的澄清，然而不知道國民黨是刻意斷章取義孫的發言，還是理解能力有問題，竟能將孫的話跟打壓言論自由扣連在一起，令人十分錯愕。

謝佩芬說，在該訪談中孫孫曉雅明確指出，所謂「撤僑」、「滅台論」等訊息，明顯是錯誤的。針對台積電赴美投資設廠，引發「掏空台灣」質疑，孫曉雅也表示，她不認為赴美設廠會損害台積電對台灣的價值。

謝佩芬說，孫曉雅所反駁的這些言論，恰巧都是國民黨人士近來熱衷散播的論點。例如國民黨前立委蔡正元前不久得意洋洋地表示，白宮有「毀滅台灣」計畫，在AIT出面澄清後，至今仍未見國民黨上下有任何反省。

謝佩芬提到，孫曉雅於訪談中表示「美國從未將台灣視為需要解決的問題，而是視台灣為重要的夥伴，而且是帶來很多價值的夥伴；我們真心認為，台灣是民主的典範，以及世界上的正面力量。現在美國幾乎沒有東西比『支持台灣』來得更有共識，在台灣議題上，兩黨、兩院、行政和立法機關達成的共識前所未見，自己當外交官幾十年，頭一次看到如此強烈的共識和一致性。」

謝佩芬說，國民黨無視美方及國際友人對台灣的友好，通篇發言顯示國民黨心中只有政治，沒有國家利益，才會錯誤解讀外交訊息。今天是總統蔡英文出訪友邦的日子，本次行程也將過境美國，為台灣拚外交，奉勸國民黨，與其捍衛疑美論的存在，不如將重心放在了解國際情勢發展，才不會繼續鬧笑話。

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