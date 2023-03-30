台灣最強泡麵換人了？「它」獲老外一致認證：想引進家鄉
台灣泡麵口味多元、配料豐富，向來受到各國旅客喜愛，尤其是滿漢大餐、花雕細麵、維力炸醬麵等角逐最強台灣泡麵寶座。不過近期卻有全新黑馬殺出重圍，那就是統一麵小時光麵館，成為台灣第一碗獲得ITI 國際風味評鑑2星的「沖泡式非油炸麵」，不僅讓國外主廚讚不絕口，知名法國YouTuber「酷KU」擔任小時光麵館活動大使，更是大喊「想將此款泡麵引進法國」。
記者鍾怡婷/綜合報導
統一麵小時光麵館以盲測獲得 ITI國外主廚評審一致好評與二星獎肯定，尤其是獨特麵體、道地川蜀調味、豐富蔬菜、與增加層次口感的花生角，獲得國際評審讚賞。該美食評鑑是全球業界公認最具影響力的評鑑之一，由國際食品評鑑機構「國際風味評鑑所」所舉辦，每年吸引全球各地的美食爭相角逐，會有200多位專業廚師依照外觀、香氣、口感、質地、後味等評分。
小時光麵館主打的沖泡式非油炸麵，以獨家非油炸技術，模擬九段手工製麵，讓麵條更接近真實麵條口感，經過沖泡就可以有現煮的Q彈口感，打破以往傳統速食麵的限制，更貼近於上鍋現煮的麵食。30日活動大使法國YouTuber「酷KU」品嚐後也大讚「一般泡麵很容易煮爛，但這款麵沖泡後是歐洲人喜歡的口感麵條，我喜歡它蔬菜很多，想帶回去給家鄉的親朋好友品嚐」，更笑喊「法國的朋友也很喜歡這類的麵，我覺得我可以當代理商」。