香港當局擬限制移工換工作　引外媒熱議

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據悉，外籍看護工在香港佔了整體勞動人口約一成，其中56%來自菲律賓，約40%來自印尼。根據香港入境事務處訂下的「標凖僱傭合約」，外籍看護工的合約期為兩年。不過受到疫情影響，部分外籍移工選擇提早結束合約，卻被外界以「跳工」形容。這樣的遭遇讓民間團體深表同情，因為轉換工作應該是每個人與身俱來的權利，卻只有外籍看護會被污名化或是歧視。
另一方面，站在僱主的角度，他們認為外籍看護轉換工作，意味著短時間內要再付高昂費用另聘新人，包括仲介費和機票等等雜費，也因此部分身為甲方的僱主無法平靜看待外籍看護轉換工作，而以「跳工」這詞彙嘲諷乙方，且不斷呼籲政府採取行動。
香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒向外國媒體坦言，她認為沒有良心的仲介是僱主不斷賠錢、移工不斷跳槽的罪魁禍首，因為部份仲介為了獲取更多的仲介利潤，且疫情期間手上沒有外來引入的工人可以介紹，因此靠威逼利誘，讓已經在香港的移工轉換工作。最後便出現僱主花大把鈔票將移工引入，不到半年移工便要求換工作的亂象。
對此，香港當局正在討論修法。香港勞工處3月15日就檢討《職業介紹所實務守則》提出多項建議，包括訂明職業介紹所不應以金錢誘因等營商手法，誘使在職的移工提早終止合約。
雖然僱主和政府都傾向於限制移工轉換工作的權益，民間團體堅持移工想轉換工作沒有錯，僱主和政府不應該有聘僱移工便希望她永遠不換工作的思維，「並不是你給了錢就能買下對方的人身自由，這不是聘僱行為，簡直是人口販賣。」
香港民間團體代表說，移工辭職並轉工有金錢和時間上的成本，她們必須先回到本國，至少會因為停工而失去一兩個月的薪資，也要面對新僱主。換位思考，如果原本的僱主完全沒有問題，通常不會有移工願意去承擔時間和金錢成本。「很多是本身與僱主性格不合、工作環境欠佳、工作壓力太大等等，仲介給的獎勵也才一兩千港元，只會對那些原本就想走的人起到作用。」
同樣的問題在台灣也正在上演，移工選擇失聯有諸多因素，不能將問題完全歸咎到乙方，同時不該有「人口販運」的思維，應把移工視為獨立的人類，以同理心的角度為出發點，去改善背後的制度問題，否則問題只會越演越烈，且恐侵害國際人權。