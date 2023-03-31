民眾1年亂報案1318次！警員撬家門「束帶封口」帶回警局
新北市一名賴姓民眾是在地有名的「檢舉大王」，上個月11日再度亂報案，引發轄區內李姓員警怒火，一氣之下以鐵橇破門，強制將他帶回派出所，賴男被嚇得不斷內哭吼，李員先是對賴男上手銬，再以「束帶封口」，賴男事後寫了1千多字信向分局檢舉，事後警局認定李員執法過當，記一大過處分，同時追究正副所長有無督導失責。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，賴姓男子不時撥打報案電話，檢舉樓上住戶妨害安寧，光是去年一整年就打了1318次，上（2）月11日傍晚5時許，賴男又打電話說樓上有異音，影響安寧，結果李員趕赴現場，再度發現是賴男胡亂報案。
李員訪問該棟樓內的住戶後，居民皆表示賴男聲稱有異音的那層樓根本沒住人，是賴男自己敲地板所致，導致李員一氣之下跑到賴男家，質問他為何亂報案，並且警告他再亂報案，將依社維法辦理。
豈料，賴男立即關上門，李員盛怒之下，拿出鐵撬撬開賴男家門，強制將他帶回派出所偵辦，而賴男不斷在派出所內叫囂，李員對他上手銬，並以「束帶封口」，另依社維法函送法辦。
事後，賴男寫了1千多字檢舉信，向分局檢舉李員執法過當。事後蘆洲分局表示，有收到檢舉信件，經內部調查，確實有執法過當之虞，記李員一小過處分，將追究正副主管有無督導失責，後續會加強員警法治教育。
新北地檢署則指出，稍早蘆洲警方已報請指揮偵辦，執法若有涉及違法，將依法處理。