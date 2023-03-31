普發6000元提早入帳！中華郵政4／2撥款 400多萬人受惠
普發現金6000元原訂規劃4月6日陸續入帳，不過王道銀行今（31）日先行代墊金額，讓用戶提前收到現金，引發爭議，稍早財政部拍板8大公股銀行可提前於明（4月1日）發放，而中華郵政晚間也證實將提早發放，預計4月2日起撥款給400多萬名用戶。
記者孫唯容／綜合報導
王道銀行今天因未能遵守財金公司規範，以銀行資金先行墊付給自家存款戶，導致銀行存戶自上午起陸續收到普發現金6000元，比原先預計公告4月6日入帳時間，提早6天，稍早財政部拍板開放提前發放。
若是銀行作業來得及，包括「直接入帳」及「登記入帳」合計約1100多萬戶，有機會在4月1日到4月5日間領到政府的普發現金6000元，而過半數公股銀行都可配合辦理提前作業，因此公股銀存戶最快 4月1日起可陸續領到普發現金 6000元。
根據《東森新媒體ETtoday》報導，普發現金6千元登記入帳最多的金融機構為中華郵政，目前估計約有400多萬人登記郵局登記入帳，中華郵政也決定跟進提早發放。
不過，由於中華郵政4月1日有大量薪水入帳作業，因此預計改提早至4月2日周日起陸續入帳，預計400多萬名民眾當天陸續領到現金6千元。