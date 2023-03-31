蔡英文將到訪！中國要瓜國做選擇 總統府：善盡大國責任
總統蔡英文持續進行「民主夥伴共榮之旅」，美東時間31日上午將前往中美洲友邦瓜地馬拉，不過中國外交部發言人毛寧卻在同日聲稱要瓜地馬拉「認清大勢，早日做出正確選擇」，引發關注。總統府發言人林聿禪對此表示，台瓜邦誼堅若磐石，呼籲中國政府應盡身為區域大國的國際責任，放下擴展威權企圖這類單邊主義的行徑，才是此刻中國的正確選擇。
記者黃宣尹／紐約報導
蔡英文29日展開「民主夥伴共榮之旅」，首站過境紐約後，將在美東時間31日上午自紐約甘迺迪國際機場飛往瓜地馬拉；不過中國外交部卻在同天向瓜地馬拉「喊話」，引發關注。
林聿禪在華航專機起飛前說，中華民國與瓜地馬拉長期穩健的合作交流，讓邦誼堅若磐石。台灣是民主國家，2300萬的台灣人民有權利走向世界，與國際社會所有愛好自由民主的人民交流往來，共同為防杜威權主義擴張，確保全球穩定與福祉一起努力。
林聿禪表示，中國無權置喙我國外交事務，呼籲中國政府應盡身為區域大國的國際責任，放下擴展威權企圖這類單邊主義的行徑，這才是此刻中國的正確選擇總統。
另外，根據《彭博》報導指出，美國拜登政府刻意降低蔡英文過境美的重要性，是為了降低美中關係進一步惡化。針對此說法，總統府副秘書長張惇涵也回應，媒體報導蔡總統過境洛杉磯諸如演講等之活動皆屬臆測，總統過境洛杉磯行程持續縝密安排中，基於雙方默契與互信，在定案後將與各界說明。