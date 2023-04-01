八里喜來登開幕！2大優惠「只限4月」 每房泡美人湯賞景
福朋喜來登亞洲旗艦店「八里福朋喜來登酒店」於3月底正式開幕，客房黃金美人湯是一大亮點之外，飯店內還有十分值得造訪Mesh Kitchen自助百匯，為了歡慶喜來登插旗八里，開幕首（4）月份二人同行免5800元，還有用餐免一成服務費。老爺酒店則看準普發6000商機，推出三天兩夜免6000元優惠專案，幫大家出遊省荷包。
記者鍾怡婷/綜合報導
福朋喜來登酒店插旗八里，飯店坐落在風情萬種的八里左岸，遠眺綿延的大屯山與壯闊淡水河，是一棟地下3層、地上15層樓的現代化建築，全館規劃有241間各式客房，且每間都有溫泉，這裡的溫泉是琥珀色有「黃金美人湯」之稱的氯化鈉碳酸氫鹽泉，柔順的泉質能保養肌膚，旅客可以邊泡湯邊欣賞淡水河景。
飯店總經理羅世璿也表示餐飲宴會，將是八里福朋喜來登的一大特色，有完美演繹台菜、粵菜的「禧粵樓」中餐廳，還有飯店一樓的Mesh Kitchen自助百匯，提供可生食等級的干貝，以及數十道精選佳餚吃到飽之外，Mesh Kitchen特別引進設備，在廚房內就可以使用果木進行直火炭烤肉串，剛出爐的肉串香味四溢。飯店歡慶開幕首月，在4月底前祭出兩大限時優惠，一泊一食二人同行最低只要5760元，以及用餐免一成服務費。
老爺酒店則是搶攻普發6000元商機，凡4月1日至4月30日活動期間，透過飯店官網預訂任一住房專案，就可抽價值6000元的老爺集團聯合住宿券。同時，也推出超值住房方案，包括台南老爺行旅平日三天兩夜入住客房，不含早餐只要6000，再享免費升等家庭客房優惠；新竹老爺酒店連住兩晚雅緻客房也只要6666元，省荷包出遊十分有感。