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Apink五股開唱出事！恩地頭頂1物件彈出　超真實反應曝光

▲Apink朴初瓏（左起）、吳夏榮、金南珠、鄭恩地、尹普美1日在五股開唱。（圖／記者陳明中攝）
▲Apink朴初瓏（左起）、吳夏榮、金南珠、鄭恩地、尹普美1日在五股開唱。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭/新北報導

南韓女團Apink今（1日）在五股工商展覽館舉辦《PINK DRIVE》演唱會，總計3000位歌迷購票支持，表演到第3首〈My oh my〉時，恩地頭髮的橡皮筋彈掉，她跳到一半用手抓住差點散落的雙馬尾，僅剩單隻手仍敬業跳完整曲，隨後表示：「我去弄一下我的頭髮再過來！」不僅如此，她在演唱《LUV》跟《MR.CHU》時一度忘詞，但恩地未因此停下舞步，展露笑容結束2曲表演。

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▲Apink五股演唱會。（圖／記者陳明中攝）
▲Apink相隔5年終於以完整體再來台。（圖／記者陳明中攝）
Apink七度來台開唱掀起粉絲回憶殺，出道12年的她們化身「pink lady」大秀美腿，一口氣嗨唱歷屆金曲《Remember》、《LUV》、《NO NO NO》、《MR.CHU》等歌之外，朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠、吳夏榮也帶來小分隊表演、個人SOLO舞台。

Apink這趟訪台，大啖珍珠奶茶、燒賣、牛肉麵、芒果冰跟蓮霧，成員還直接問翻譯蓮霧的中文，恩地在台上現學現賣，讚台灣水果十分好吃。她們也大展語文實力，秀中文問候語獻驚喜，對於暌違5年再次「全員集合」來台，看見3000名粉絲擠滿台下，表示感激與感動。

舞台後段的表演，恩地數次小忘詞，但不影響團體表演，粉絲也賣力尖叫、揮動應援棒，粉色燈海十分壯觀。歌迷也準備驚喜應援影片，初瓏跟普美感動落淚，其他成員眼眶泛淚，最後忍住情緒，負責遞衛生紙給成員擦拭，並以中文表示「謝謝你們」向粉絲道謝。

恩地表示：「我們去過很多地方，去到每個地方，每個成員沒有不哭的，包括我在內我也會哭。我們隨著出道年資越高，就越來越感性了，剛剛我們在彩排的時候，我坐在觀眾位置感受台上的聲音，也體驗在台下是什麼樣子，坐兩側、遠方的觀眾可能看不太到我們、我們小小的，我在台下往上看就在想，粉絲看到我們小小一個，但怎麼能給我們滿滿的愛呢？我覺得大家坐在硬硬的椅子上，這麼長的時間裡為我們應援、吶喊，這樣的喜愛真的不是一件很容易的事。雖然我們口口聲聲表達出我們的心情，但話語仍有不足，非常感謝你們成為Apink的避風港，每次有這樣坦誠相見的機會，我真的非常非常謝謝大家。以後我們也會抱著感謝的心情表演，請大家繼續支持我們，祝大家身體健康，謝謝。」

▲Apink演唱會（圖／記者陳明中攝 ）
▲▼Apink五股演唱會。（圖／記者陳明中攝 ）
▲Apink五股演唱會。（圖／記者陳明中攝）
 
▲Apink五股演唱會。（圖／記者陳明中攝）
 
▲Apink五股演唱會。（圖／記者陳明中攝）
 

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