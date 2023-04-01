Apink五股開唱出事！恩地頭頂1物件彈出　超真實反應曝光

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Apink這趟訪台，大啖珍珠奶茶、燒賣、牛肉麵、芒果冰跟蓮霧，成員還直接問翻譯蓮霧的中文，恩地在台上現學現賣，讚台灣水果十分好吃。她們也大展語文實力，秀中文問候語獻驚喜，對於暌違5年再次「全員集合」來台，看見3000名粉絲擠滿台下，表示感激與感動。
舞台後段的表演，恩地數次小忘詞，但不影響團體表演，粉絲也賣力尖叫、揮動應援棒，粉色燈海十分壯觀。歌迷也準備驚喜應援影片，初瓏跟普美感動落淚，其他成員眼眶泛淚，最後忍住情緒，負責遞衛生紙給成員擦拭，並以中文表示「謝謝你們」向粉絲道謝。
恩地表示：「我們去過很多地方，去到每個地方，每個成員沒有不哭的，包括我在內我也會哭。我們隨著出道年資越高，就越來越感性了，剛剛我們在彩排的時候，我坐在觀眾位置感受台上的聲音，也體驗在台下是什麼樣子，坐兩側、遠方的觀眾可能看不太到我們、我們小小的，我在台下往上看就在想，粉絲看到我們小小一個，但怎麼能給我們滿滿的愛呢？我覺得大家坐在硬硬的椅子上，這麼長的時間裡為我們應援、吶喊，這樣的喜愛真的不是一件很容易的事。雖然我們口口聲聲表達出我們的心情，但話語仍有不足，非常感謝你們成為Apink的避風港，每次有這樣坦誠相見的機會，我真的非常非常謝謝大家。以後我們也會抱著感謝的心情表演，請大家繼續支持我們，祝大家身體健康，謝謝。」