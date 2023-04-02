《黑暗榮耀》涎鎮才認愛！「女兒」河睿帥也自爆：有男友
南韓女神宋慧喬主演的Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》開播後話題不斷，不僅劇中演員人氣全飆漲，昨（1日）南韓第一狗仔《Dispatch》（簡稱D社）更爆料林智妍（飾 朴涎鎮）與李到晛（飾 朱如炡）現正熱戀中。不僅如此，在劇中飾演朴涎鎮女兒的河睿帥（吳智燏 飾）也大方認愛，自爆有男友，且還是她主動告白，引起熱議。
記者郭佩蓉/綜合報導
童星吳智燏（飾 河睿帥）日前接受韓媒《OBS》訪問時，開頭先替自己正名，解釋名字的第三個字是象徵「發出光彩」的「燏」，而非「律」。年僅9歲的她更坦承自己目前有男友，因為兩人在同個補習班補習且住在同個社區，回家或放學都會一起，她從一年級就很喜歡對方，某次下課回家時她鼓起勇氣問：「你喜歡我嗎？」對方則回：「是！」於是雙方開始談起「戀愛」。
吳智燏接著說小男友的優點，像是個性酷酷的，長得帥又會運動，甚至大方放閃男友：「以後也繼續好好相處吧！」影片曝光後，網友們也紛紛笑說：「母女差不多時間認愛呀」、「好可愛喔」、「睿帥也太可愛了」、「女兒認愛好可愛」、「這孩子真早熟啊」、「超可愛我要暈倒了」、「女兒和媽媽一起公開戀情哈哈哈哈」、「可愛極了」、「男友小心！人家有三個爸爸」、「口條怎麼比大人說的還好啊。」