T1／12連勝！中信特攻103:84擊敗台啤 確定拿下第一種子
T1聯盟例行賽龍頭新北中信特攻今(3)日在新莊體育館，對戰台啤英雄隊，他們在上半場就打出招牌快速球風，並取得22分領先，終場以103:88贏球，確定拿下本季例行賽第一的名次，也取得季後賽所有系列賽主場優勢。
記者黃建霖/新北報導
此役只要贏球，中信就能提前拿下例行賽冠軍，而開賽球隊也展現企圖心，連續利用強悍防守轉換快攻，打出8:0的攻勢，台啤之後曾經追到只2分差，但之後又被打出18:2的高潮，直接將分數給拉開，首節結束時他們已經有7次抄截，以31:15領先。
次節中信沒有放鬆，繼續提升比賽強度對台啤施壓，單節造成對手5次失誤，投進7顆三分球，半場打完以61:39遙遙領先。射手謝亞軒外線8投5中、得到17分，卡斯和阿巴西各得到10分。
易籃再戰後，台啤稍有振作，特別是在防守上沒有再讓中信予取予求，不過在少了蔣淯安的情況下，球隊進攻火力還是稍嫌不足，無法藉機大舉縮小分差。末節主場軍穩定保持領先，也順利以15分之差，拿下本場比賽勝利。
中信這場比賽有7人得分上雙，團隊投進了18顆三分球，阿巴西得到19分7籃板，謝亞軒17分，林韋翰11分12助攻8抄截。台啤方面，以周伯勳的16分11籃板為最佳。