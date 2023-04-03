無事可做　中國康希諾COVID-19疫苗廠停工半年

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上藥康希諾是由康希諾生物、上海醫藥及上海生物醫藥產業股權投資基金在2021年因應疫情合資成立，以生產COVID-19疫苗。其中康希諾持股49.8%，上海醫藥持股48.9%。
根據報導，上藥康希諾員工已確認這項通知屬實，並指公司今天召開會議，宣布要停產6個月。停產期間依上海市「標準」（最低工資）對員工發放薪資。至於後續的勞動合約到期賠償方案，公司高層主管還在商討中。
這名康希諾員工並表示，明天4日「應該就沒有多少人來上班了」。但目前康希諾已經「基本處於停產狀態」，只是維持基本運營。
這名員工還透露，上藥康希諾停產的跡象，從去年底至今年初就已經浮現。「去年底最晚到今年初，就沒有正兒八經的活幹了，就一直這樣耗著，最多也就做點中試（商品投產前測試）啥的」。
另有一名上藥康希諾員工透露，他所在的部門原本應該有80名左右員工，但目前上班人數僅剩下10人左右。
新京報則以股票投資人身分致電康希諾查詢停產事宜。一名康希諾職員則回應，停產措施是康希諾基於「目前新冠疫苗需求和市場環境」，所進行的一些「優化運營決策」。
根據資料，上藥康希諾先前生產康希諾生物出品的COVID-19疫苗「克威莎」，屬腺病毒載體疫苗。（編輯：邱國強）1120403