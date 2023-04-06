清華大學起源曝！庚子賠款退款興學文件公開

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從「庚子賠款退款興學文件」中可以看到，梁誠自美發回的電文中上奏朝廷，「似宜聲告美國政府，請將此項賠款歸回，以為廣設學堂、遣派遊學之用。在美廷既喜得歸款之義聲，又樂觀育才之盛舉。」電文中也分析「退款即使如數歸還民間，未必獲益」，建議「以已出之資財，造無窮之才俊」。
其中一份文件提到庚子賠款為何溢收，主因是每年還本後，利息也應逐減，但當初計算時卻未考慮減息，以致溢收了1千多萬美元。另一份文件則顯示，當時的北洋大臣袁世凱主張這筆退款應「先辦路礦」，加上海約翰去世，梁誠從中斡旋2年多，才終於爭取得到美國同意退款。
1907年美國同意退款時，梁誠也發電文回報了當時美國多家報紙的報導，包括紐約太晤士報、波特麼太陽報、費城烈渣報(當年譯名)等，提到「美國所望者，應得之益而己，不多取亦不少取」，及此光明正大之舉將「為外交史增一光明篇頁」、「兩國交誼必益見密」等。
據外交部紀錄，1911年清廷運用美國退款成立「遊美學務處」，4月29日「清華學堂」正式開學，這天也成為清華的校慶日。民國成立後，學堂改名為「清華學校」，1928年正式定名為「國立清華大學」。
清大指出，在首任校長羅家倫的努力之下，「清華大學基金」交由「中華教育文化基金會」代管，兩岸分治後，這筆基金由當時的校長梅貽琦帶到台灣，並在新竹建校，國立清華大學迄今每年仍獲撥基金孳息，用於校務發展。
清大表示，這批珍貴檔案為外交部所有，現寄存於中央研究院近代史研究所；清華企業家協會購得其中10件與庚子賠款退款興學相關的電文複印件，共有43張，並選出其中最重要的3件放大裱框，陳列於清華大學校長會客室。
清華企業家協會副秘書長林彥穎說，希望透過這批珍貴文件，讓學弟妹多了解清華創立於戰亂動盪、中西交會的歷史，方能傳承正宗；參觀國外名校如哈佛、牛津、史丹佛、麻省理工學院等，可以看到他們都很重視自己的歷史與傳承，珍藏並展示百年前的教具及最早的科學儀器，清大也不能忘其所始。
清大校長高為元在許多國際交流場合必提到清華以庚款退款建校的歷史，看到這批珍貴文件公開展示，難掩心中感動，「透過這批文物，我們得以與歷史對話。唯有理解我們走過的路，方能定錨今時、展望未來。」
高為元表示，從這批珍貴文件也可以更清楚清大的DNA，比如當時就鼓勵學生出國留學、開拓視野，好比學校目前全力推動的跨領域多元學習；清大創立於戰亂動盪之際，透過學術研究及人才培育推動國家社會的進步，也可映照今日以人為本、自強不息的治校理念。