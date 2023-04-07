習近平款待馬克宏　凸顯中國拉攏法國反制美國

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習近平隨同來訪的外國領導人突訪外地實屬罕見。外交官指出，這凸顯北京多麼重視與法國這樣一個歐盟關鍵成員國的關係，正逢北京為了反制習近平口中的美國「全方位遏制、圍堵、打壓」而尋求支持。
美國丹佛大學（University of Denver）中國研究與外交政策教授趙穗生表示：「所有中國外交政策的主動出擊，都是以美中關係為背景考量。...因此與任何國家合作，尤其是像法國這類中型或大型強國，是北京為了反制美國而會嘗試的行動。」
紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的分析師巴爾金（Noah Barkin）指出，中國的首要目的是防止歐洲與美國更緊密靠攏。「從這方面來說，馬克宏或許是北京在歐洲最重要的夥伴。」外交界人士經常認為他是歐盟關鍵政策的內部重要推手。
馬克宏這回與歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）一同訪問中國，兩人也同樣在俄烏戰爭議題上對北京施壓，但受到的待遇卻大不同。
馬克宏受到全面隆重款待，反觀行前在一場重要致詞中以「壓迫」形容中國的范德賴恩，此行在北京不時顯得形單影隻。她不僅在機場受到低調迎接，也未獲邀與習近平和馬克宏一同出席一些國家活動。
中國官媒「環球時報」5日發表社論說：「大家都清楚，做華盛頓的戰略附庸是絕沒有出路的；而讓中法關係成為中歐合作的橋梁，既有利於彼此也有益於世界。」
至於在華府，中國與法國的外交交涉則被投以某種程度懷疑眼光。
除了烏克蘭議題之外，中國鑒於與美國關係緊繃，可能樂於戰略重整使其在經濟上與歐洲關係更近。但熟悉美國政府思維的人士表示，這樣的轉變在現階段不太可能發生。不願曝光身分的人士說，對於歐洲為了烏克蘭議題與北京交涉，華府採取觀望態度。
馬克宏昨天敦促北京，就俄羅斯在烏克蘭發動戰爭與莫斯科講道理。范德賴恩也說，習近平對他們表達願意與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）談話。
但在中國官方發布的習近平與兩人會面後發言，未包括習近平提到可能與澤倫斯基對話。
巴爾金說，馬克宏這趟訪中行似乎沒有太多斬獲。「馬克宏以為自己能施展魅力，讓習近平在俄烏戰爭上轉變做法。他送給習近平連串禮物，包括指責與中國脫鉤是陷阱，帶了大批企業界代表隨行，還重申自己對歐盟戰略自主的支持；但他卻沒得到太多回饋。」（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1120407