普發6000沒登記必看！最新QA懶人包　這招免出門當天入帳

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由於登記之後，銀行需要兩個作業日，因此如果今天或者明天登記的話，由於適逢週末，所以最快應該也要4月11日才會入帳喔！著急的民眾可以直接於10號到ATM領取！
二、下週再登記！什麼時候可以領錢？
根據財政部最新「登記入帳2.0」，從4月11日起，只要完成登記，經系統檢核帳號資料無誤，在當天18時前登記的話，當天就能入帳。也就是說本週末登記4月11領錢，而4月11日後18時前登記就是當天領錢。
三、ATM領現金怎麼領？要準備什麼？
ATM領取現金時間從4月10日起至10月31日止，民眾要準備好「本人的提款卡」，並且準備好「本人的身分證統一編號」或「居留證統一證號」，以及「本人和未滿13歲被代領人的健保卡卡號」，接著按照以下程序走，即可簡單領到六千。
🟡找到貼有「普發現金」配合的ATM。
🟡插入提款卡之後，點選「全民共享普發現金」後輸入提款卡密碼
🟡再輸入持卡人身分證統一編號或居留證統一證號，及自己或未滿13歲被代領人健保卡號，即可領取6000元。
四、ATM領錢配合的銀行機台有哪些？
台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中國信託銀行、玉山銀行 、元大銀行、永豐銀行、郵局。
五、不選擇ATM領現的話！郵局是什麼時候開始發放？
郵局領現從4月17日開跑，不過根據中華郵政的規劃，臨櫃領現的第一周會採取「身分證尾數單雙號分流」措施，單數（1、3、5、7、9）於周一、三、五；雙數（0、2、4、6、8）於周二、四、六，全台有280間郵局周六有營業。
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