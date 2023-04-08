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普發6000沒登記必看！最新QA懶人包　這招免出門當天入帳

▲在連假一波提前領6000元的話題之後，接下來就輪到選擇ATM的民眾領錢囉！（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲在連假一波提前領6000元的話題之後，接下來就輪到選擇ATM的民眾領錢囉！（示意圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

在連假一波提前領6000元的話題之後，接下來就輪到選擇ATM的民眾領錢啦！民眾將於4月10日可以到全國15家金融機構，共超過2萬6000部ATM提款機，24小時全天候提供民眾領取現金，而各家銀行也紛紛祭出ATM領現金的優惠。根據目前官網顯示，至少還有大約1400萬餘人沒有選擇登記入帳，顯然接下來領現金的人潮數量相當龐大，然而到底該怎麼領？又可不可以直接反悔改登記？領取步驟又是如何？《NOWnews》特別整理普發6000最新QA，提供給還沒領取的民眾參考。

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一、我不想ATM領現金了！現在可以登記嗎？

由於登記之後，銀行需要兩個作業日因此如果今天或者明天登記的話，由於適逢週末，所以最快應該也要4月11日才會入帳喔！著急的民眾可以直接於10號到ATM領取！

二、下週再登記！什麼時候可以領錢？

根據財政部最新「登記入帳2.0」，從4月11日起，只要完成登記，經系統檢核帳號資料無誤，在當天18時前登記的話，當天就能入帳。也就是說本週末登記4月11領錢，而4月11日後18時前登記就是當天領錢。

▲登記入帳如果是在連假後，會比ATM領現來的更慢一點，民眾若要及早領錢記得要在3月底前登記。（圖/財政部普發6000登記官網）
▲下週4月11日登記入帳的話，只要在18時前登記完成即可以當天入帳。（圖/財政部普發6000登記官網）
三、ATM領現金怎麼領？要準備什麼？

ATM領取現金時間從4月10日起至10月31日止，民眾要準備好「本人的提款卡」，並且準備好「本人的身分證統一編號」或「居留證統一證號」，以及「本人和未滿13歲被代領人的健保卡卡號」，接著按照以下程序走，即可簡單領到六千。

🟡找到貼有「普發現金」配合的ATM。

🟡插入提款卡之後，點選「全民共享普發現金」後輸入提款卡密碼

🟡再輸入持卡人身分證統一編號或居留證統一證號，及自己或未滿13歲被代領人健保卡號，即可領取6000元。

▲也可以等4/10到ATM領現。（圖／財政部提供）
▲4/10到ATM領現流程表。（圖／財政部提供）
四、ATM領錢配合的銀行機台有哪些？

台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中國信託銀行、玉山銀行 、元大銀行、永豐銀行、郵局。

五、不選擇ATM領現的話！郵局是什麼時候開始發放？

郵局領現從4月17日開跑，不過根據中華郵政的規劃，臨櫃領現的第一周會採取「身分證尾數單雙號分流」措施，單數（1、3、5、7、9）於周一、三、五；雙數（0、2、4、6、8）於周二、四、六，全台有280間郵局周六有營業。

▲全民普發6000元現金今起開放「登記入帳」，民眾好奇3/22以後過世者，家屬能代領6000元嗎？財政部給出正面答案，表示家屬到郵局代領。（圖／記者徐銘穗攝）
▲全民普發6000元現金，郵局領現將在4月17日開跑。（圖／記者徐銘穗攝）

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