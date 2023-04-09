徐懷鈺中空裝微露肚臍環！壓軸音樂節 熱舞0贅肉身材
屏東三大日音樂節舉辦2天，已吸引超過7萬人次參與，首日開唱由徐懷鈺、詹雯婷兩位天后雙壓軸，各自演唱《妙妙妙》、《我是女生》、《月牙灣》、《我要飛》等經典曲目，讓樂迷大飽耳福。徐懷鈺以火辣中空裝微露性感肚臍環，笑說：「今晚的演出希望你們喜歡，團隊出動就是開開心心、吵吵鬧鬧，我愛的家人探班，是讓我紓解最近壓力的良藥，帶了好多食物來餵食，好愛你們。」
記者羅凌筠/綜合報導
昨（8日）由金曲歌后蔡健雅、蕭秉治、法蘭、Karencici與FEniX等人氣歌手接力演出，兩日來屏東縣立體育館周邊人潮更勝跨年，延續了上周台灣祭百萬人朝聖氣勢。個唱已經完售的音樂才子蕭秉治，一登場就用電音組曲讓萬人嗨翻，唱到招牌歌曲《射手》時，全場歌迷一起做出拉弓舞蹈動作，屏東體育館草地瞬間成為大型電音派對。
金曲歌后蔡健雅忙於籌畫下個月小巨蛋演唱會，知道屏東三大日為春天指標性音樂節，特別南下會歌迷，感受到南部的熱情，一現「聲」立即掀起全場歡呼。蔡健雅以一身綠色優雅褲裝展現春天氣息。不過在開場前有個小插曲，天空下起毛毛雨，天后說原本很擔心，但是上台後就天空放晴，她俏皮演唱《別找我麻煩》，也與屏東歌迷相約5月小巨蛋演唱會見。
今（9日）活動將邁入第三天，晚間7點起，將以搖滾主題登場，有人氣樂團宇宙人、理想混蛋、陳芳語，以及三金歌王盧廣仲重磅壓軸，據了解將以小個唱的方式，一次滿足歌迷，與粉絲一同度過愉快的夜晚。