五月天突現身力挺告五人！阿信爆合體內幕：本來是拒絕的
台灣知名樂團告五人，今（9）日晚間在台北小巨蛋舉辦第2場演唱會「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」結果師兄五月天驚喜登場，這也是繼1個禮拜前，告五人擔任五月天高雄演唱會嘉賓後，2大天團再度合體，讓全場粉絲們相當興奮，尖叫連連。
記者詹鎰睿/綜合報導
由於告五人4月初才去高雄擔任五月天「諾亞方舟10週年復刻演唱會」嘉賓，現場更直接對師兄提出邀約，希望能他們能來小巨蛋一起演出，雖然遭到阿信幽默拒絕，但今天仍選擇力挺師弟妹，一同合唱《知足》，讓現場歌迷們十分驚喜。
有趣的是，阿信唱完後還自爆：「其實今天本來沒有要上來，因為之前高雄演唱會，告五人有來當我們嘉賓，很感動很開心，也有在台上邀請我們來小巨蛋，當時我們說no，後來想想真的很不好意思。」隨後幽默表示，「所以今天是專程來拒絕的，可不可以退票？」雲安也笑說，能邀請到五月天當嘉賓像是做夢一樣，「我們一定會退款！」
不過，阿信也給予師弟妹們肯定，「我發現告五人是騙子嗎？看了你們在小巨蛋的精彩度、穩定度，好像幾百年前就在小巨蛋開演唱會了！」也讓犬青直呼：「我好害羞喔！」
阿信也呼籲全場歌迷們繼續力挺告五人，要讓告五人的音樂傳達給更多人知道，「如果可以的話，你們最好再次回到小巨蛋唱給大家聽！」最終演唱會在告五人的經典夯曲《披星戴月的想你》中完美落幕。