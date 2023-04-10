擺脫HER2陽性乳癌治療困境！強化輔助治療來助攻！

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國醫藥大學附設醫院外科部乳房外科黃至豪醫師說明，以往在發現乳癌時，都會希望盡快將腫瘤切除，再進行術後輔助治療。然而HER2乳癌因爲HER2基因過度表現，癌細胞繁衍能力強，手術僅能將肉眼可見的腫瘤切除，無法消除看不見的癌細胞。尤其是腫瘤較大（大於2公分）、有淋巴結轉移、病理未完全緩解（手術後切片組織還能看見癌細胞）等三大高風險族群，有著較高的復發及轉移的風險。
因此，現在的治療觀念改變了治療順序，先給予標靶藥物搭配化療，手術前就先以藥物輔助治療，讓醫師有機會評估腫瘤對藥物的反應的同時，也幫助選擇合適的藥物，先讓腫瘤縮小再進行手術，不僅能帶來更精準的治療計畫，亦有助於提升乳房保留的機會。
黃至豪醫師表示，HER2乳癌手術切除後仍有2至3成機會復發，標準治療是在術後接續一年的輔助治療，降低復發風險。然而完成輔助治療後，對於上述高風險群建議應考慮接續新一代小分子標靶藥物來進行強化輔助治療。
強化輔助治療防復發！降低腦轉風險、治療腦轉移利器
中國醫藥大學附設醫院外科部乳房外科劉良智主任解釋，HER2陽性乳癌有一定的機率發生腦轉移，一旦腦轉移發生，因治療不易，將大幅影響存活率。針對HER2陽性乳癌腦轉移的患者，由於腦部構造「血腦屏障」（指在血管和腦之間存有可選擇性阻止某些物質由血液進入大腦的障壁），傳統大分子藥物不易穿透因此治療效果有限，而新一代小分子標靶藥物的小分子特性，有著更高的穿透能力，可到達腦轉移處，發揮治療功效。
據研究顯示，HER2陽性早期乳癌完成超過11個月的新一代小分子標靶藥物強化輔助治療降低5年復發風險32%；若爲同時爲賀爾蒙陽性且病理尚未完全緩解者，8年死亡風險更可下降達71%。
完整輔助治療成關鍵！良好醫病決策造就最佳預後！
劉良智主任也表示，現在有越來越多乳癌患者年齡落在40至50歲，是家庭的重要支柱，希望能維持工作、同時保有生活品質。他曾收治一名約40歲的上班族婦女小芬（化名），確診爲HER2陽性、荷爾蒙陽性的乳癌型別，腫瘤不僅大於兩公分，淋巴結也出現轉移，需先接受術前輔助治療讓腫瘤縮小才能進行手術，術後卻發現組織仍殘留癌細胞，沒有達到病理完全緩解，在完成1年的術後輔助治療後，建議接續使用新一代小分子標靶藥物進行強化輔助治療。
不過，在講解可能產生的副作用時，小芬起初十分擔心腹瀉會影響生活，經過醫病溝通後，得知腹瀉可經由逐步提升用藥劑量來減輕，現在穩定持續追蹤治療，除了病況改善，生活也未受影響。
劉良智主任呼籲，為達完整強化輔助治療療程（≥11個月），適時地與主治醫師討論副作用管理很重要！切勿覺得副作用太輕就認爲藥物沒效，或是出現副作用，就放棄治療。近幾年醫病共享決策觀念已有進步，醫師和病人雙方共同參與、討論治療策略是很關鍵的，其實藥物劑量是可彈性調整的，減輕副作用同時兼顧療效，更能提前透過配套措施防範副作用，以達較佳的預後！
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。