台版「黑暗榮耀」霸凌案　潘文忠：4月中完成調查報告

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潘文忠指出，教育部對該案非常重視，在了解疑義後，立刻組成專案小組，前往台中瞭解，台中市政府也對於學校採取專案管理；而專案小組都以外聘委員為主，希望能以客觀公正、勿枉勿縱的態度，讓事情真相得到最好的釐清，預計4月中旬完成調查報告。
潘文忠說，對於這樣的事件，將採取非常嚴正的態度，絕對能夠讓事實確實釐清，且針對需要課責的人員，也會以最嚴厲的方式做後續的處理。
教育部報告指出6項校園霸凌精進作為，包括加強辦理教師增能，強化教師正向管教專業知能；強化霸凌處理機制，提供多元管道專人受理；建立專家人員資料庫；強化主管教育行政機關督導權責；落實預防追蹤輔導工作；建立案件公正處理機制，包括調查學校應於3個工作日內召開防制校園霸凌因應小組會議、調查委員可一部分或全部外聘等。
對於不適任人員淘汰機制，校長、教師皆有相關法規處理，教育部將持續蒐集教師、校長及家長等團體代表之意見，進行法規及流程檢討；軍訓教官如有違法或經學校檢討不適任者，可依據「陸海空軍懲罰法」及相關規定提交教育部軍訓教官人評會檢討議處，情節嚴重者將依「海空軍軍官士官服役條例」相關規定，予以撤職或不適服現役退伍；學務創新人員如有不適任者，在相關要點有明定考核機制，學校必要時能辦理專案考核，經專案考核考列為丙等，學校得依勞基法，終止勞動契約。
立委陳培瑜指出，師對生霸凌案成案率超低、僅5.39%，常同時兼為不當管教或體罰，因此被懲處更輕的「不當管教」予以淡化，呼籲此類案件應優先從「霸凌」的角度調查、判斷、處置；教育部應檢討準則，針對師對生霸凌案件與生對生做出區隔，針對案情複雜度、學生壓迫與傷害度，成立更完整規範；不適任學創人員未被納入不適任資料庫，解聘後仍有機會再次被聘任，呼籲落實培訓內容與時數、將不適任者納入資料庫，作為學校進用前查詢排除。
陳培瑜質疑，師對生霸凌難成案，另一關鍵是「校園霸凌防制準則」對霸凌定義，須「持續」有霸凌行為，但各校對「持續性」是否有判定標準？
黃國書也說，過去曾發生國中生遭同學甩耳光、請同學喝加料飲料導致中毒，卻被認為是偶發、單一事件，判定霸凌事件不成立；且各縣市認定標準也不一，台南市認定只要行為嚴重，1次也算霸凌，但高雄市則以每個月2至3次以上為判斷原則，教育部應建立裁量基準。
潘文忠回應，相關認知要進入個案了解，像台中這起案子就會是很好了解的經驗，若接二連三出現，就會以「持續性」來理解，須以個案真實發生情形來界定是一次性管教不當行為，還是霸凌行為，教育部也希望透過執行面，檢視法規是否有模糊、疑義部分，進一步檢討法規。
黃國書表示，老師霸凌學生進3年通報649件、確認件數僅35件，同一事件可能以霸凌或不當管教法規重複檢舉，造成學校一案多軌進行，建議教育部建立調查預判機制。
立委張其祿說，學校組成防制校園霸凌因應小組，若多數是該校人員，能否保證調查過程中，不會有師師相護情形？要不要乾脆修法限制學校人員比例？
潘文忠回應，當時訂定該準則，是認為最了解學校的一定是學校人員，所以給予調查委員可一部分或全部外聘的彈性，對於執行面發生疑義，都會一併做檢討。
立委張廖萬堅指出，近5年校園霸凌通報數越來越多，從107年的562件增至111年1942件，但生對生確認率卻逐年下降，從107年的30.07%降至111年12.55%；而111年的師對生確認率僅6.16%，遠低於生對生。顯現霸凌案件通報不易，生對生就難以啟齒、擔心遭報復，何況是對老師，黑數造成很多悲劇，呼籲通報機制要更完善、有多元管道保護學生。
潘文忠說，教育部多年來有做生活問卷調查，也鼓勵具名通報，才能做後續調查與處理，會持續加強、檢視通報管道與方式。
另外，立委范雲今早召開記者會，針對目前校園霸凌及難以淘太不適任教師議題，提出3個解方，要求教育部立即研議處理，第1，建立教師不適任行為判準，不再輕輕放過不適任教師，但也不再讓「不教而殺」的現象發生，先說明清楚規則，讓教師們不再無所適從；第2，推動以教師行為做為是否不適任之審議基準，不再以受害者是否遭受身心侵害做為審議標準；第3，賦與不適任教師案件中受害學生之當事人地位，讓學生自己說話。范雲也將趁本會期擔任教文委員會召委的機會，召開公聽會，傾聽家長、學生、教師及校方等各方意見，監督教育部改革、務實面對校園霸凌問題。