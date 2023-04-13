HBL／福星教頭柯安妮領軍　花蓮四維高中搭上四強末班車

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A組第三小港、第四彰化田中，B組第三馬公、第四屏工高工，則打5 至8排名賽，小港、馬公各帶1勝，田中、屏工各帶1敗。
四維的9枚長程砲在前三節轟進，依序2、4、3球，第二節連4發一度31：20領先11分，第三節馬公32：32追平，四維又連3轟，外加李昀臻兩分球，11：0後43：32再拉大11分差，末節馬公強勢內線搭配陳淑盈回敬1枚三分彈，終場前3分58秒43：44進逼，但四維林玉玲、柯宇欣各1投及4罰中3，7：0澆熄馬公反撲火苗，最終5分勝出，昂首晉級。
四維柯宇欣2記三分球拿13分、12籃板「雙十」外帶6助攻，林玉玲3記三分球13分、7抄截，李昀臻、林芸心都進2球，各得8、6分。
104學年高二替南湖拿下HBL女甲級亞軍的教練柯安妮說：「我是109學年從佛大畢業後回花蓮，上季北區複賽前接下四維兵符，惜最後一場輸北市永春高中，無緣全國八強決賽，今年終於圓夢，但四強是球員自己打下的。」
106學年進佛大，歷經107學年佛大隊史UBA第一冠，加上南湖HBL亞軍，柯安妮有四強乃至冠、亞軍命，尤其掌四維前，沒任何帶隊經驗，本季卻一飛晉四，她說：「我後衛出身，四維幾名後場球員柯宇欣、林玉玲跟我都是太魯閣族，溝通無礙，且同為後衛，把我的理念、技術授予她們，她們起步、啟蒙較晚，條件又一般，剛開始教、學都很辛苦，幸肯學勤練，終於練出不錯的三分準頭。」
柯宇欣來自自強國中，高一進四維，很快轉至海星高中，沒多久又轉回來，本季高二才打到球，林玉玲出身秀林國中，JHBL乙級球隊，最特別的是林芸心，玉里國中一年級打排球，且是舉球員，但國二退出，最後2年都沒再打球，畢業後考進四維，開始接觸籃球，因是排球底，投籃依稀還有「托、舉」動作，自成一格，準頭卻不差，已是全隊第一射手，她說，盃賽有過單場進7球紀錄。
柯安妮說，中、低年級居多，僅先發的曾巧翎、高淑芬及林葦庭3人是高三，因高度不夠，無人逾170，快、準就是制高度的利器，今天詮釋得不錯，得以一戰晉級。
馬公攻勢集中在禁區，但命中率不高，三分球僅3投中1，決勝期尤其當機，輸在最後的0：7，陳淑盈、洪郁齊各得11分，洪另有11籃板「雙十」。
兩支分組第一的莊敬，今天80：60擊敗彰化田中，預、複、決賽合計已12連勝，女組一唯一不敗之師，張可人22分，連3場破20，黃郁綸21分、林恩妤14分，陳妤薰10分、11助攻、7抄截、4籃板。