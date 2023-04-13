白金漢宮證實了！哈利將「快閃出席」國王加冕 梅根留加州顧小孩
隨英國現任國王查爾斯三世（King Charles）即將舉行在5月6日舉行，外界對於是否邀請移居美國的哈利王子與妻子梅根也展現高度關注。根據白金漢宮最新消息，哈利王子確定「快閃」出席國王的加冕大典，太太梅根則會留在加州陪伴兒子亞契度過四歲生日。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據英國王室9日公布細節，英王查爾斯將在5月6日舉行其加冕典禮，他和王后卡米拉當天上午會乘坐乘坐鑽禧馬車（Diamond Jubilee State Coach）從白金漢宮前往西敏寺舉行加冕典禮。白金漢宮證實，英國哈利王子（Prince Harry）將出席父親查爾斯三世的加冕典禮，梅根（Meghan Markle）則會留在美國加州陪伴兩個孩子。
哈利王子的友人、王室記者史柯比（Omid Scobie）提到，哈利這趟英國行料將快去快回，因為哈利兒子亞契生日也是在5月6日，哈利應該只會出席父親在西敏寺舉行的加冕典禮，接著就會折返美國參加兒子四歲的生日派對。
今年王室的加冕典禮因應於英國社會興起的反省、質疑王室氛圍，加上全球物價齊漲等種種因素，查爾斯的加冕典禮預計將比其母女王伊莉莎白二世來得遜色不少，不過王儲威廉與凱特夫婦以及9歲的喬治王子、8歲的夏綠蒂公主、5歲的路易王子仍在名單上，預計將緊跟查爾斯國王馬車後，全程參與加冕儀式。
此外，加冕儀式結束後，查爾斯國王伉儷將搭乘擁有260年歷史的黃金馬車（Gold State Coach）伴隨浩浩蕩蕩的加冕遊行（Coronation Procession）隊伍原路返回白金漢宮。