NBA附加賽／LaVine飆39分　公牛大逆轉109：105擊敗暴龍

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第二節公牛數度將比分縮小至1分，但就是無法超越對手，暴龍則在比賽中段主導戰局，並靠著Fred VanVleet壓哨三分球，擴大領先至雙位數，上半場暴龍58：47公牛。
公牛上半場靠著DeMar DeRozan苦撐，他10投5中攻下12分、6籃板和2助攻，但團隊外線手感冰冷，總計三分球11投僅2中，命中率不及2成，成為落後的主因。
暴龍Pascal Siakam上半場就大殺四方，12投8中，轟下20分、5籃板，成球隊半場領先的第一功臣。
易籃在戰，暴龍持續猛攻，一波10：3的攻勢，取得全場最多19分領先；公牛DeMar DeRozan一度因陷入大幅落後，氣到把毛巾撕破，所幸Zach LaVine開啟飆分模式，連續取分抗敵，單節砍進17分，一人拯救比賽，將分差縮小至個位數，前三節打完，暴龍81：72領先公牛。
決勝節Zach LaVine持續發飆，公牛一波9：0的猛攻，並靠著Alex Caruso的三分彈，在第四節還有6分28秒時，奇蹟式地扳平戰局，雙方戰成91平。
終場前5分07秒，Patrick Beverley投進三分彈，幫助公牛取得全場首度領先，全隊士氣大振，DeMar DeRozan灌籃、Zach LaVine跳投，全隊攻勢不斷，所幸暴龍Fred VanVleet及時投進本場第7個三分球，雙方在終場前3分鐘戰成100平，比賽進入白熱化。
公牛DeMar DeRozan和Zach LaVine穩定得分，取得4分領先，暴龍則緊咬比數，終場前19.1秒Pascal Siakam的灌籃追到只剩1分差，不過隨後Zach LaVine站上罰球線、2投全進，穩住軍心，公牛在客場帶走勝利。
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