NBA／附加賽完整賽果、分析看這裡　公牛奇蹟大逆轉暴龍

NBA附加賽／LaVine飆39分　公牛大逆轉109：105擊敗暴龍

▲公牛Zach LaVine下半場開啟飆分模式，幫助球隊克服19分落後，後來居上。(圖／美聯社／達志影像)
▲公牛Zach LaVine下半場開啟飆分模式，幫助球隊克服19分落後，後來居上。(圖／美聯社／達志影像)

記者廖聿偉/綜合報導

東區分居第9、10名暴龍和公牛今在2022-23 NBA球季附加賽對決，公牛上演一場逆轉秀，克服第三節還落後19分的劣勢，後來居上；Zach LaVine轟下39分，DeMar DeRozan也進帳23分，聯手率隊109：105擊敗暴龍，公牛下一戰將前進南灘，與熱火爭取東區第八種子資格，而暴龍則慘遭淘汰，提前放假。

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地主「北國大軍」暴龍開賽就進入狀況，由O.G. Anunoby的三分球首開紀錄，且一波7：2的攻勢逐漸堆疊領先，首節暴龍28：23公牛。

第二節公牛數度將比分縮小至1分，但就是無法超越對手，暴龍則在比賽中段主導戰局，並靠著Fred VanVleet壓哨三分球，擴大領先至雙位數，上半場暴龍58：47公牛。

▲暴龍今天將與公牛爭取挑戰第八種子的機會。(圖／美聯社／達志影像)
▲暴龍今與公牛爭取挑戰第八種子的機會。(圖／美聯社／達志影像)
▲公牛上半場靠著DeMar DeRozan苦撐，他10投5中攻下12分。（圖／美聯社／達志影像）
▲公牛上半場靠著DeMar DeRozan苦撐，他10投5中攻下12分。（圖／美聯社／達志影像）
公牛上半場靠著DeMar DeRozan苦撐，他10投5中攻下12分、6籃板和2助攻，但團隊外線手感冰冷，總計三分球11投僅2中，命中率不及2成，成為落後的主因。

暴龍Pascal Siakam上半場就大殺四方，12投8中，轟下20分、5籃板，成球隊半場領先的第一功臣。

易籃在戰，暴龍持續猛攻，一波10：3的攻勢，取得全場最多19分領先；公牛DeMar DeRozan一度因陷入大幅落後，氣到把毛巾撕破，所幸Zach LaVine開啟飆分模式，連續取分抗敵，單節砍進17分，一人拯救比賽，將分差縮小至個位數，前三節打完，暴龍81：72領先公牛。

決勝節Zach LaVine持續發飆，公牛一波9：0的猛攻，並靠著Alex Caruso的三分彈，在第四節還有6分28秒時，奇蹟式地扳平戰局，雙方戰成91平。

終場前5分07秒，Patrick Beverley投進三分彈，幫助公牛取得全場首度領先，全隊士氣大振，DeMar DeRozan灌籃、Zach LaVine跳投，全隊攻勢不斷，所幸暴龍Fred VanVleet及時投進本場第7個三分球，雙方在終場前3分鐘戰成100平，比賽進入白熱化。

公牛DeMar DeRozan和Zach LaVine穩定得分，取得4分領先，暴龍則緊咬比數，終場前19.1秒Pascal Siakam的灌籃追到只剩1分差，不過隨後Zach LaVine站上罰球線、2投全進，穩住軍心，公牛在客場帶走勝利。

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▲暴龍、公牛激戰，球迷也激動、心情忐忑。(圖／美聯社／達志影像)
▲暴龍、公牛激戰，球迷也激動、心情忐忑。(圖／美聯社／達志影像)

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