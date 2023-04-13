陳曉「戴假髮穿女裝」鬍渣炸出 《十三載》師父陳建斌直皺眉
愛奇藝刑偵劇《塵封十三載》陳建斌、陳曉合作主演，故事描述1997年在南都市發生詭異連環殺人懸案，時隔13年後，隱匿的兇手再現蹤跡，陳建斌、陳曉師徒兩人再度聯手追查真相。陳曉繼《那年花開月正圓》、《雲巔之上》後，為戲劇再戴假髮穿女裝，鬍渣炸出的「直男」模樣，慘遭陳建斌嫌棄。
記者羅凌筠/綜合報導
陳建斌與陳曉現實中兩人相差了17歲，交流上完全沒有代溝，陳建斌先是讚「他有好演員的美德」，兩人可以很直接針對劇本跟拍攝溝通，他說：「曉哥特別好，（我們）好像已經認識了很久似的，可以直接進入狀態。」話裡話外對陳曉讚不絕口。
故事由1997年和2010年時空交叉敘事，陳建斌和陳曉在不同年代的造型風格迥異，1997年陳建斌飾演的魏崢嶸個性火爆，辦案能力強，皮夾克立領是他的標配，13年後他卻從雷厲風行的刑警成了清閒民警，還成了「家庭煮夫」下班要幫家裡買菜煮飯，穿著拖鞋短褲白背心，手裡還拿著可愛的兒童水壺喝水，反差萌十足。
而陳曉飾演的陸知行，1997年前是個看到屍體就吐的菜鳥員警，為了查案被魏崢嶸命令喬裝成女生，穿上橘色大衣、假髮後卻魏崢嶸嫌棄。而13年後，陸知行已經褪去青澀模樣，成為一個行事幹練的刑偵高手，但原本婚姻十分恩愛的他卻與老婆楊漫（啜妮 飾）離婚，也為劇情留下伏筆。