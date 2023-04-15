木蘭女子開幕賽　高雄點燃戰火

中華女足在巴黎奧運女足資格賽中完勝黎巴嫩和印尼，順利挺進第2輪資格賽，世界女子足球界台灣實力堅強排名第40名，頂著勢如破竹的氣魄，台灣女子足球賽最高殿堂，2023木蘭聯賽(TMFL)今年邁入第十屆，聯賽力推各地主場賽事，屬於高雄人的足球隊-陽信女足，屬於高雄人的足球場-楠梓球場，將在4月22日吹起木蘭聯賽號角，前所未有的對戰組合，由陽信女足對上新北航源FC，午後暖陽再加上一場精彩可期的足球賽，這是只有高雄人才可以享有的幸福。
記者廖聿偉/綜合報導
身為女足發展重鎮之一的高雄，在市府、運發局、劉世芳委員及柏文健康事業努力下，力挺這支南台灣唯一的女子社會足球隊，為發掘和培養優秀女子足球年輕球員，實現高雄長遠可持續發展職業球隊的戰略，柏文規劃九場在楠梓球場出賽的主題日，首戰為4月22日下午四點，對戰組合為陽信VS新北航源FC，除了主題日，更有售票活動，目前早鳥票如火如荼開賣，而買票進場的觀眾，不只是看到更多更精彩的好球賽，主辦方設計趣味摸彩、抽獎互動活動與觀眾球迷們同歡，想要視覺來一場足球旋風，又可以拿獎金抽獎品，現在買票還來得及！就差你一票，柏文帶著足球希望由下而上的推力，期盼透過運動建立足球認同的投射，進而深化足球運動底蘊，擁有屬於自己的足球驕傲，為高雄注入不一樣的運動活力！422用行動支持認同感，售票進場觀賽，保證來看一次球賽就會立刻變球迷！
年度運動盛會木蘭聯賽首場，由高雄在地陽信女足對戰新北航源FC，刺激球賽外還有美食攤位，無論是需要溜小孩放電的家長、休假的學生，想約會的情侶，都可以來現場一起吃吃喝喝看比賽、待一整天也不無聊。豔陽、歡呼聲、熱血沸騰，女足在高雄！