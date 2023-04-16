30歲女飲食少油少鹽！最後竟罹糖尿病 醫揪「2養生習慣」是原兇
一名30歲的女子因家族有糖尿病病史，因此平時非常注意養生，不過某天卻被診療出已罹患輕度糖尿病，醫師發現，該女子胰臟機能其實都很好，但一個半月後，她的病情竟然快速惡化到中度糖尿病，敏盛綜合醫院微創手術中心執行長、醫師陳榮堅深入了解才發現，女子平時不止吃很少，還刻意節食，甚至為了養生吃下大量水果，在攝取過多糖分後，導致身體的胰島素分泌紊亂。
記者張志浩/綜合報導
陳榮堅表示，這位30歲女子認為「只要少吃油、少吃鹽」糖尿病就會好，所以改吃一大堆水果，但現在的水果糖分含量其實都非常高，讓她一個半月內糖化血色素從6.2至6.3 ，直接飆漲到7.8，造成她糖化血色素升高除了吃太多水果外，還有有一些患有三高的患者，會因為覺得自己太胖，因此刻意節食，變成肚子餓了也故意不吃東西，進而讓身體的胰島素分泌紊亂。
陳榮堅強調，養生時是指「飲食要均衡」，其中還有個很重要的概念是要適度減醣，選對東西吃很重要，建議民眾蛋白質補充一定要夠，如蛋、肉、海鮮類都是不錯的攝取來源，此外，不少人擔心尿酸高不能吃海鮮，其實重點是要避免吃過多加工過的食品，像是勾芡、油炸等等，適度的吃「原型」的海鮮就不會有太大的問題。
而社團法人糖尿病衛教學會理事長王治元指出，許多糖尿病患者會因衛教資訊不足，自行調整或中斷用藥，甚至不忌口，導致血糖波動，反而增加腎臟等併發症發生風險，提醒糖友一定要掌握「糖化血色素（A1C） 7%以下」、「血壓小於130/80Hg」及「膽固醇小於100mg」等3大要點，才能將病情做良好的控制。