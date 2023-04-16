蘇丹瀕內戰邊緣平民已56死　最新危機一次看

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● 首都喀土穆街頭槍聲爆炸不斷
政府軍昨夜發聲明否認「快速支援部隊」已控制多處地點的說法，蘇丹空軍因持續空襲「快速支援部隊」的各基地而呼籲民眾待在室內。當地人稍早見到戰機從空中飛過。
偏向爭取民主的獨立醫師團體「蘇丹中央醫師委員會」（Central Committee of Sudan Doctors）指出，衝突已造成平民56死，但政府軍數十人陣亡尚未納入今天的最新傷亡統計。
這個醫師團體表示，他們估計約已有軍民600人受傷，許多傷者因戰事激烈而難以送醫。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲雙方「立即停止敵對行動」，並與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）及非洲聯盟（African Union）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）共同討論緩和局勢的方法。
● 最新衝突肇因執政軍閥間反目
「華盛頓郵報」指出，「快速支援部隊」的前身是詹賈威（Janjaweed）民兵，後者被人權組織指控2000年代初期於蘇丹西部犯下性侵、焚村、劫掠等違反人道罪與戰爭罪暴行。
詹賈威民兵到2013年轉型為快速反應部隊性質的武裝團體，後來便名為「快速支援部隊」，當時的強人總統巴席爾（Omar Hassan al-Bashir）以財政豢養這支部隊使他們日益坐大。
據「紐約時報」與英國廣播公司（BBC）報導，蘇丹自從2021年10月發生政變後，國家就一直由軍閥統治。當時蘇丹兩個實力最強的將領－柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo,又名赫梅蒂Hemedti）聯手發動政變。
柏罕目前是蘇丹政府軍總司令及實質的元首，達加洛則領導武裝團體「快速支援部隊」（RSF）與蘇丹實質副元首。蘇丹當前瀕臨內戰邊緣就是兩人反目。
● 2019年推翻30年獨裁強人 蘇丹民主路難行
按照一份由西方所支持的協議，蘇丹軍方應在本月還政於民選領袖，但柏罕與達加洛對還政於民及國家未來方向歧見甚深，其中一主要引爆點是將兵力10萬的「快速支援部隊」納編政府軍的計畫以及今後這支部隊該聽命於誰的問題。
2019年蘇丹爆發要求罷黜巴席爾的示威潮，巴席爾在人民起義中遭推翻，蘇丹成立主權委員會（Sovereign Council）引導國家走向民主。但2年後政府軍與「快速支援部隊」聯手發動政變，讓還政於民落空。（譯者：紀錦玲、陳亦偉）1120416