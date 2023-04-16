斯巴達障礙跑超級賽　台灣「紅髮戰士」、「美女警」最佳

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在一開始競爭最激烈的Super男、女子精英賽，來自日本的關吉大亮、陣在穗香都展現男、女子超強實力，從一開始就取得單飛獨跑，37歲關吉大亮在日本工作是警察，過去五度來台參賽，這次不僅如願封王而且包辦衝刺賽Sprint、超級賽Super男子總排雙料冠軍，他說：「過去來台灣有跑過第2、第3，一直有想來台灣拿第一，這次終於如願拿到冠軍，未來肯定會再來台灣尋求衛冕。」
雖然前一天才剛跑完衝刺賽Sprint，時隔不到15小時又參加超級賽Super，關吉大亮最終以1小時13分28秒奪冠，僅比去年台中站冠軍「最強移工」菲律賓選手Jonathan Bauson快了22秒，他說：「本來腳是有點不舒服，所以一開始有保留體力，但跟前一天來比，今天有一些平坦的路段，反而可以藉此機會休息調整一下，跑得反倒比昨天還輕鬆。」因為關吉大亮還有參加鐵人三項的比賽，大部份訓練都得利用一大早上班前做訓練，他說：「本來警察這工作就必須要推持好體能，過去也有用跑的方式追到歹徒。」他很自信的說：「如果歹徒在我前面犯案，那他肯定是非常的倒楣！」
雖然只有151公分身高，但卻彷彿有用不完的充沛體能，24歲首度來台的日本女子選手陣在穗香，今從一開始就一馬當先，出發1、2公里後身後已經沒有人能追得上，雖然在第17關擲標槍地方失敗，浪費了一點時間，但最終仍跑出1小時13分28秒成績，比居次的美國教師Kimberlee Isom快了超過5分鐘以上，簡直是屌打所有女子精英選手，陣在穗香說：「雖然自己身材處於劣勢，但也因為這樣讓她更想打敗其他人。」雖然她的越野跑能力驚人，但陣在穗香謙虛的說：「平常一周會練1、2次跑山訓練，但越野跑比我快的還是大有人在，我覺得沒有特別突出啦。」陣在穗香賽後說：「今天一開始還有保留體力，自己覺得跑步應該還可以更好，主要是到1、2公里後後面已經沒人了，只能按照自己速度來跑，不然應該可以跑的更快。」初次來台參賽，陣在穗香開心的說： 「這裡比賽氛圍很棒，賽道也很有挑戰性，在日本很少有像這裡高低差這麼大的比賽，我肯定會再來台灣參賽的。」雖然隔天一大早就得回日本，但她笑著說：「台灣美食很有名，我已經吃了牛肉麵，晚上再累也要去逛夜市。」
在國內選手部份，依然以「美女警花」謝伯韶的表現最佳，她以1小時23分28秒成績名列總排第三、台灣最佳，相對於前一天衝刺賽Sprint差一點爆掉的情形，今天長度拉長，反而更顯得游刃有餘，她說：「一開始日本陣在穗香就衝出去，我就跟著自己的節奏跑，反而感覺比昨天還好，只不過兩天都沒過標槍這一關，浪費了不少時間，但今天總體而言還算蠻滿意的。」由於斯巴達障礙跑很有機會進入奧運，已經在警消運動會聞名全球的謝伯韶也很期待說：「如果一輩子可以讓我去一次奧運，那就真的沒有遺憾了！」
國內男子組部份，在「越野跑」好手周青於前一天負傷棄賽後，重點落在「紅髮戰士」孫育彬的身上，他說：「周青是我的偶像，我是以他為目標，雖然我們性質不同，他是越野跑戰士，我是關卡戰士，但很遺憾他受傷，我只能盡力而為。」孫育彬一路保持在4至6名之間，最終以1小時04分48秒獲得總排第五，繼去年10月台中站之後再拿下台灣男子最佳，孫育彬目前從事室內裝潢，平時訓練只能等下班後再進行，這次為參加高雄站增加了越野跑的訓練，獲得不錯的效果，他說：「參賽前有特別強化山路，最長跑10公里，感覺進步超多，而且這次腳也沒抽筋。」
除了拼成績的超級Super男、女子精英賽之外，今還進行Super、Sprint公開分齡組賽事，參賽的選手更是來自四面八方，有其他運動項目選手跨界挑戰，甚至連全明星運動會的藝人都來體驗賽事，還有不少參賽選手更是盛裝打扮，其中第三度參賽的劉沛欣跟著父親竟套上恐龍裝參賽，但畢竟跑動不易，她翻過第一關後就脫掉恐龍裝來跑完全程，劉沛欣開心的說：沒關係，就覺得這樣挺有趣的。」，過去劉沛欣的恐龍裝還曾出現在中職和山上，一路跟著喜愛運動的劉沛欣四處參賽。
另一位來自台中霧峰的寶可夢迷李宗諺也搬出他典藏的「鲤魚王」頭套參賽，他說：「寶可夢12生肖頭套我都有，但感覺上『鯉魚王』比較適合斯巴達這個比賽的性質，未來會再亮相其他的頭套，戴這個雖然會比較悶一點，但只要記得時常補充水份就沒有問題的。」