MBITIOUS舞技狂飆超吸睛！李浩沅自稱「台灣擔當」 見1幕秒請辭
從韓國舞蹈競演節目《街頭男戰士》（Street Man Fighter）中脫穎而出的7人團體「MBITIOUS」，今（16）日來台首度舉行海外見面會，包含隊長5000、金平野、李浩沅、盧太鉉、Wootae、Tarzan、Jinwoo等人在台上展現精湛舞技，讓粉絲看得驚呼連連，7人行前受訪的互動也引起現場笑聲不斷。
記者賴禹妡/台北報導
MBITIOUS今日在新莊Zepp New Taipei舉行首場海外見面會，他們在活動前接受台灣媒體訪問時，李浩沅自稱是「台灣擔當」先和粉絲打招呼，表示他來台灣已經好幾次，這次相隔了5、6年才再度來台，因為想看看台灣有什麼變化，因此還特地花了3小時在附近逛逛，發現台灣依然很美麗。
而昨天是Wootae生日，他在訪問時突然說出一大段中文「我會說中文一點點但是不太好，昨天我感覺應該是第一次生日在外國，所以我感覺很開心」，讓在場人聽了都驚呆，李浩沅更是當場傻眼，立馬向大家道歉，說要請辭台灣擔當一職，笑翻眾人。
MBITIOUS今晚7人先是以個人舞曲開場，接著再合體狂飆舞技，精彩的表演讓觀眾看得目不轉睛，整齊劃一的舞步令不少人為之讚嘆，Wootae還在舞台上被起哄跳一段性感舞，讓現場氣氛瞬間嗨爆，李浩沅則被眾人要求看腹肌，他害羞地以「今天衣服不方便」為由拒絕，承諾下半場若有機會再給大家欣賞。