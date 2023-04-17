G7外長會議挺台海和平　中：有關國家應認清事實

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汪文斌聲稱，「有關國家」應當認識到「台灣問題是中國的內政，不容任何外部干涉」。「兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割，這是台海的真實現狀」。
他宣稱，如果真的關心台海局勢，首先就應當弄清台海緊張的根源在何處。事實一再說明，「島內台獨分子在外部勢力的縱容和支持下，不擇手段推行分裂活動，這才是在破壞台海現狀，才是造成台海局勢緊張的根本原因」。要維護台海局勢穩定和地區和平安寧，就要「旗幟鮮明地堅持一個中國原則，反對台獨分裂活動」。
汪文斌聲稱，口頭上說堅持「一個中國」政策，「行動上卻對台獨分裂活動睜一眼閉一眼，明裡暗裡縱容支持，甚至把反對台獨分裂說成是改變台海現狀，這是在背離、而不是在踐行一個中國政策，是在破壞、而不是維護台海和平穩定，是不負責任的行為」。
此外，汪文斌並針對德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）日前訪中期間警告中國不要軍事介入台灣問題，德國和G7不會坐視「台灣問題」軍事升級等表態宣稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事」，任何外國都無權干涉，也不要指望中國會因外部施壓，在維護自身主權和領土完整問題上有任何退讓。
汪文斌還暗批貝爾伯克說，希望德國的「一些政客」充分認清「台灣問題」的實質，確實恪守「一個中國」原則，不要再發表「不負責任的言論」。（編輯：邱國強）1120417