「多吃菜、少吃肉」可減重？蛋白質不足導致水腫、失眠有這4症狀當心

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1. 蛋白質缺乏會水腫
余雅雯指出，水腫是細胞之間的水分（又稱組織液，或組織間隙液）過多所引起的現象，組織液增加正是「白蛋白」不足的關係。事實上，號稱「萬能蛋白質」的白蛋白，佔據血液中蛋白質的60％以上，具有運送各種物質的功能。
一般來說，白蛋白會在血液內保持一定的濃度。若蛋白質攝取不足，白蛋白的濃度也會跟著下降。人體為了保持血液中的白蛋白濃度，會將血液內的水分排出血管之外，導致組織液的增加，出現「水腫」現象。
2. 蛋白質缺乏會少腳冰冷
余雅雯表示，體溫主要由肌肉產生，沒有活動也同樣會產生熱能。因此，想要避免手腳冰冷，保持適當的肌肉量很重要，而人體生成肌肉的材料正是蛋白質。
3. 蛋白質缺乏會憂鬱失眠
缺乏蛋白質對人的「心靈」健康也有一定影響。余雅雯表示，人體腦中左右情緒的神經傳導物質，也是由蛋白質生成。而影響情緒的腦部神經傳導物質則包括血清素、多巴胺、腎上腺素、γ-胺基丁酸等皆透過蛋白質分解成胺基酸，再由胺基酸進一步轉化而成。
若人體蛋白質攝取不足，無法提供身體足夠的胺基酸，在有利轉換心情和安定情緒作用的血清素不足下，便容易使情緒低落、焦躁、憂鬱等症狀找上門。此外，誘發人體睡意的荷爾蒙「褪黑激素」，也是由血清素生成，因此蛋白質不足也會導致失眠的發生。
4. 蛋白質缺乏會免疫力下降
余雅雯指出，蛋白質攝取不足也會影響人體的免疫功能。蛋白質是構成白血球和抗體的主要成分，一旦缺乏，便會使免疫細胞中的淋巴球數量大幅降低，進而導致人體免疫力下降。
醫師提醒，蛋白質最主要的功能並非供給能量，而是構成頭髮、皮膚、肌肉、指甲及內臟中的各種激素、消化酶，也正因為人體構造生成與其息息相關，因此一旦缺乏，便會造成人體出現一連串的不適反應，一定要飲食均衡才是上策。
文／謝承恩 圖／巫俊郡