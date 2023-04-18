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提升智慧醫療品質！　亞東醫院正式啟用智能化實驗室

提升智慧醫療品質！　亞東醫院正式啟用智能化實驗室
提升智慧醫療品質！　亞東醫院正式啟用智能化實驗室

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】近年亞東醫院不斷積極推展智慧醫療與創新應用，自2016年引進門診抽血自動報到與備管系統、2018年引進全自動血型分析系統、2020年引進全自動生化血清分析軌道系統、2021年引進自動血液抹片影像判讀系統、2022年引進微生物檢驗自動化及影像管理AI輔助判讀系統，臨床病理科歷經長達六-七年的建置與升級整頓，終於實現「醫學實驗室智能化」的願景！

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智能化微生物流水線系統　打造高效及安全醫檢效能

擔任此次臨床病理科改造及流程優化推手的朱芳業主任提到，這次引進「智能化微生物流水線系統」整合檢驗流程自動化與影像AI判讀系統，堪稱全台灣甚至亞州地區最完整，在數位化、智慧化以及「微生物檢驗自動化及影像管理AI輔助判讀系統」的輔助下，相信可幫助醫檢團隊發揮更大的醫檢效能，也能為病人帶來更有保障的醫療品質。

臨床病理科全新升級　優化檢驗流程、提升精準判讀需求

朱芳業主任提到，以質譜儀做菌種鑑定可以縮短報告時效，但是前處理操作時需大量使用微定量吸管，重複性的動作造成醫檢師手部肌肉的嚴重負荷，而導入自動化質譜儀前處理系統，自動化與精簡步驟，可以減少重複性的機械動作，也因泡製菌液的設計，標準化的操作提升質譜儀的時效與品質，微生物實驗室產出量能提升27.9%。

朱芳業主任進一步提及，藉由標準化流程與智慧溫箱影像監控，達到品質一致及提高報告時效，而細菌的培養結果也可藉由遠距方式讓醫師迅速了解病人感染情形，直接與實驗室溝通，達到實驗室與病人雙贏的結果；留存的影像也可做於後續臨床研究與教學使用，致力培養人才及提升醫療水準。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57498

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