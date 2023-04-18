提升智慧醫療品質！　亞東醫院正式啟用智能化實驗室

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智能化微生物流水線系統 打造高效及安全醫檢效能擔任此次臨床病理科改造及流程優化推手的朱芳業主任提到，這次引進「智能化微生物流水線系統」整合檢驗流程自動化與影像AI判讀系統，堪稱全台灣甚至亞州地區最完整，在數位化、智慧化以及「微生物檢驗自動化及影像管理AI輔助判讀系統」的輔助下，相信可幫助醫檢團隊發揮更大的醫檢效能，也能為病人帶來更有保障的醫療品質。
臨床病理科全新升級 優化檢驗流程、提升精準判讀需求朱芳業主任提到，以質譜儀做菌種鑑定可以縮短報告時效，但是前處理操作時需大量使用微定量吸管，重複性的動作造成醫檢師手部肌肉的嚴重負荷，而導入自動化質譜儀前處理系統，自動化與精簡步驟，可以減少重複性的機械動作，也因泡製菌液的設計，標準化的操作提升質譜儀的時效與品質，微生物實驗室產出量能提升27.9%。
朱芳業主任進一步提及，藉由標準化流程與智慧溫箱影像監控，達到品質一致及提高報告時效，而細菌的培養結果也可藉由遠距方式讓醫師迅速了解病人感染情形，直接與實驗室溝通，達到實驗室與病人雙贏的結果；留存的影像也可做於後續臨床研究與教學使用，致力培養人才及提升醫療水準。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57498
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