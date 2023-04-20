《光露營》林心如爆小姐私下太MAN 「攜家帶眷」野外生活有條件
TVBS實境綜藝《光露營就很忙了》16日開播後引發討論，主持群為夯劇《華燈初上》演員林心如、楊謹華、劉品言、郭雪芙、謝瓊煖、謝欣穎和江宜蓉。這次擔任製作人的林心如，坦言節目想法是來自愛看實境節目，也想讓大家看到光鮮亮麗的「光小姐們」，走出戶外體驗露營生活後，不同的風貌。而林心如也提出能讓她「攜家帶眷」去露營的條件。
記者侯家瑜/台北報導
林心如與霍建華結婚7年，育有一位6歲的女兒，《光露營就很忙了》第一集就是她的露營初體驗，坦言2天一夜相當放鬆，不會太想家，不過未來有機會，也會想帶孩子體驗大自然，不過前提是要有「另一個家庭」的陪伴，「可能真的是要找到，同樣也有小孩的家庭，他們才能一起玩，才會比較有趣。」表示目前還沒有和老公聊過這個話題，因為尚未接到其他邀約，也笑說不會約特別光小姐們，因爲若看到其他人喝酒聊天，自己會放不下顧小孩的責任，就會感到可惜。至於是否就此成了露營控？林心如與劉品言異口同聲說「不會」，引發現場一片笑聲，一旁的章廣成也搖搖頭，無奈表示露營真的很累。
這次亮麗的演員們，搖身一變成為「凹豆咖」（熱愛戶外活動的人），劉品言透露有時會遇到一些狀況，例如曾被蚊蟲嚇到等。林心如則笑說自己那組的成員，通常不會一直尖叫，因為比較「MAN」，還現場模仿不斷尖叫的女子，讓人看到女神私下逗趣的一面。而擔任嘉賓的章廣成，和一群姊姊們露營並不會感到太陌生，因為大家平常私下都會聚會，劉品言也認為他早已習慣這種女人很多的場合，不過章廣成坦言和姊姊們一同到野外體驗生活，確實滿新鮮也很有趣。