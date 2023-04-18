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猴痘個案陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及紅疹等症狀，並至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報，分別於4月11日至4月17日確診，另有2例境外移入個案，分別為馬來西亞及日本，回國後就醫後採檢通報，並於4月11日確診。
郭宏偉指出，猴痘個案經疫調匡列相關高風險接觸者19名，已進行衛教並自我健康監測21天，另5名非高風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。
確診個案無人打疫苗、北部風險高
疾管署發言人羅一鈞指出，今日公布的 15 例猴痘個案，多是在清明連假增加的活動有關，並以人與人、性行為傳播為主，但在有限的疫調中發現有透過三溫暖、網路交友軟體認識，且都是非特定或不認識者的性行為為主。
此外，猴痘有長達21天潛伏期，不是那麼容易被發現，加上出國頻繁，有日韓都有個案升溫的狀況，都需要特別注意猴痘症狀。而這些個案中，有14例都是在北部，因此北部風險較高，另外這15例個案沒有人接種過猴痘疫苗。
猴痘疫苗累計接種人次達6千
疾管署統計，截至4月17日共計完成7024人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種43人及暴露前預防(PrEP)接種6,981人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種6826人。
另自4月10日開放第二階段疫苗接種意願登記至今日中午12時，完成登記民眾計25163人，將依據民眾登記順序與所選擇醫院提供名額，依序寄送電子郵件通知民眾進行門診預約掛號，目前尚有4837個名額可登記。
猴痘以「性傳播」為主隔離規範
疾管署副組長詹珮君指出，本波國際及本土疫情亦以性接觸傳播為主，加上猴痘初期症狀表現較不典型，不易與其他傳染病區分，國內個案之高風險接觸者監測迄今，未有發生感染情形。
因此依專家會議決議調整個案處置相關流程，一般日常生活、工作接觸等感染風險低，醫療上無住院治療照護需要，且家中條件適合可1人1室，可返家自主健康管理，疑似個案須自主健康管理至檢驗結果陰性排除為止。
而檢驗結果為陽性確診個案，則再次綜合評估，無住院收治需求者，提供「猴痘個案居家自主健康管理事項」，依自主健康管理不同階段提供衛教與建議，並由衛生單位定期追蹤關懷。
後續個案如符合結束自主健康管理條件，包括至少24小時沒有發燒、過去 48 小時內沒有出現新的皮膚病灶、所有病灶都結痂脫落且長出新皮膚及沒有黏膜病灶，由衛生單位協助安排就醫評估。
圖、文／謝承恩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 連假後暴增15例猴痘個案「風險持續上升」專家：輕症可居家自主健康管理