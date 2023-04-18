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75歲嬤身體硬朗突手腳無力　竟是急性腦中風命懸一線

75歲嬤身體硬朗突手腳無力　竟是急性腦中風命懸一線
75歲嬤身體硬朗突手腳無力　竟是急性腦中風命懸一線

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】75歲施阿嬤身體硬朗，平時不僅下田耕種，還會爬樹收割龍眼，但她日前掃地時突然左側手腳癱軟無力，機警女兒發現趕緊撥打119求救，經現場評估，研判是腦中風引起，立即聯絡醫院緊急應變，到院後先經靜脈注射血栓溶解劑，隨後又在30分鐘內完成顱內取拴術打通血管，讓她重溫含飴弄孫之樂。

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及時撥打119　啟動腦中風團隊

霧峰消防隊救護人員抵達現場後，根據患者癱瘓狀況及臉部歪斜表情，懷疑是大血管阻塞引起的急性腦中風。立即以台中市特有的到院前五級檢傷預通報系統，通知亞洲大學附屬醫院準備，院方接獲訊息後，立即啟動腦中風團隊，並請放射科同仁空出電腦斷層室。

患者到院後，立即安排腦部電腦斷層檢查。團隊檢視影像後確認為右側中大腦動脈第1-2段交界處阻塞，且無腦內出血狀況，除了施行血栓溶解劑治療，並立即安排顱內動脈取拴術，搶救缺血但尚未壞死的腦部。

打通取出血栓　解除危及警報

放射診斷科宋昌育醫師表示，先從患者鼠膝部置入導管，透過由粗到細的同軸套疊方式，經腹部、胸腔主動脈及頸部動脈直達阻塞的腦動脈區，再以導管抽吸方式，將血栓取出清除打通血管，「很幸運阿嬤的血管沒有太過扭曲，幾乎一路順暢直達」，才能順利在30分鐘內取出血栓，安全解除警報。

把握黃金時間　以利預後恢復較佳生活品質

神經內科吳致螢醫師也表示，缺血性腦中風往往會造成嚴重的神經學損傷甚至死亡，處理腦中風患者最重要的關鍵，就是「黃金時間」，例如發生3小時內及時施打靜脈血栓溶解劑，若效果不佳，也要在中風發生8小時內安排動脈取栓，都有助於患者預後可恢復較佳生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57473

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