75歲嬤身體硬朗突手腳無力　竟是急性腦中風命懸一線

我是廣告 請繼續往下閱讀
及時撥打119 啟動腦中風團隊霧峰消防隊救護人員抵達現場後，根據患者癱瘓狀況及臉部歪斜表情，懷疑是大血管阻塞引起的急性腦中風。立即以台中市特有的到院前五級檢傷預通報系統，通知亞洲大學附屬醫院準備，院方接獲訊息後，立即啟動腦中風團隊，並請放射科同仁空出電腦斷層室。
患者到院後，立即安排腦部電腦斷層檢查。團隊檢視影像後確認為右側中大腦動脈第1-2段交界處阻塞，且無腦內出血狀況，除了施行血栓溶解劑治療，並立即安排顱內動脈取拴術，搶救缺血但尚未壞死的腦部。
打通取出血栓 解除危及警報放射診斷科宋昌育醫師表示，先從患者鼠膝部置入導管，透過由粗到細的同軸套疊方式，經腹部、胸腔主動脈及頸部動脈直達阻塞的腦動脈區，再以導管抽吸方式，將血栓取出清除打通血管，「很幸運阿嬤的血管沒有太過扭曲，幾乎一路順暢直達」，才能順利在30分鐘內取出血栓，安全解除警報。
把握黃金時間 以利預後恢復較佳生活品質神經內科吳致螢醫師也表示，缺血性腦中風往往會造成嚴重的神經學損傷甚至死亡，處理腦中風患者最重要的關鍵，就是「黃金時間」，例如發生3小時內及時施打靜脈血栓溶解劑，若效果不佳，也要在中風發生8小時內安排動脈取栓，都有助於患者預後可恢復較佳生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57473
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw