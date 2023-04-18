HPV疫苗有效預防7成子宮頸癌！　接種「前、中、後」要注意這些

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感染人類乳突病毒 恐發展成子宮頸癌子宮頸癌的發生，主要原因是子宮頸上皮細胞持續感染高危險型人類乳突病毒（HPV），受到病毒基因的作用之後，就會使正常健康的子宮頸細胞出現基因突變，可說是一種癌前病變的表現，之後就有可能發展為子宮頸癌。
而人類乳突病毒（HPV）主要經由性接觸傳染，在性行為過程中，透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染，有時，外部生殖器接觸帶有HPV的物品，也可能造成HPV感染。
接種HPV疫苗 有效預防長期感染世界衛生組織指出，接種HPV疫苗可以保護女性避免HPV感染，亦能有效預防長期感染HPV造成的子宮頸癌，以9-14歲女性為主要接種對象，朝接種率穩定達90%以上為目標。
接種HPV疫苗3步驟 牢記注意事項目前食品藥物管理署已核准3種HPV疫苗，均可以預防至少7成造成子宮頸癌的高危險型HPV。爰國民健康署自107年12月底開始，全面推動國中女生接種HPV疫苗服務。國民健康署吳昭軍署長提醒，接種HPV疫苗「前、中、後」3步驟：
1.前：接種前，請詳閱HPV疫苗衛教資訊，亦可參考國民健康署網站的健康主題中HPV專欄，其中有HPV疫苗衛教手冊、單張及懶人包等。若想諮詢有關HPV疫苗資訊，可撥打全國HPV疫苗專線：0800-88-3513（寶貝，守護一生）。
2.中：接種時，請事先主動告知病史、曾接種HPV疫苗的時間、量體溫等評估；身體如有任何特殊狀況或疾病，務必告知醫師，經醫師綜合評估後，接種HPV疫苗。
3.後：接種後，至少休息30分鐘再離開；若出現注射部位紅腫痛、暈眩、頭痛等不適，請立即告知醫師。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57500
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