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口罩鬆綁，挑選口紅成顯學？

口罩鬆綁，挑選口紅成顯學？
口罩鬆綁，挑選口紅成顯學？

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】後疫情時代來臨，戶外口罩鬆綁，對許多女性來說，第一件事就是恢復以往臉上的粧容！其中，又以口紅的買氣最為旺盛。口紅除了改善嘴唇顏色，展現好氣色之外，還能成為時尚指標。一支小小的唇膏，竟讓芸芸眾生非它不可，究竟它有什麼魅力，使用及保存上又應該注意什麼?食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請靜宜大學化粧品科學系吳姵萱副教授來為民眾進行口紅知識大解密！

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認識口紅的主要組成

在所有彩粧品中，口紅可說是歷久彌新的存在。塗上口紅可以瞬間改善氣色，變得有精神；也能利用不同質地與款式的口紅，來改變粧容的風格，因此，口紅一直是許多女性包包裡不可或缺的單品。

吳副教授表示，口紅的主要成分為蠟、油、色料、抗氧化劑、防腐劑，另外，廠商也會依據商品宣稱或需求再添加香精、雲母粉、乳化劑、安定劑、甜味劑、糖精等。

市售口紅琳瑯滿目，怎麼挑才對？

吳姵萱副教授解釋，唇部的角質層只有一般皮膚角質層的1/3厚度，且沒有皮脂腺，無法分泌油脂來保護嘴唇。因此，口紅除了能夠調整唇部顏色之外，成分中的油脂還能給予唇部滋潤和防止乾燥裂紋。在使用上，建議擦口紅前先塗上一層護唇膏，增加嘴唇表面滋潤度，讓口紅更易塗抹，減少對於嘴唇的摩擦。食藥署也提醒，選購口紅時，要選購標示完整的產品，不購買來路不明、標示不清或有誇大不實的產品，才能讓您買得安心，擦得放心。

文章連結：https://reurl.cc/rL2vLx    （文章來源／食藥署）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57496

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