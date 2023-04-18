口罩鬆綁，挑選口紅成顯學？

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認識口紅的主要組成在所有彩粧品中，口紅可說是歷久彌新的存在。塗上口紅可以瞬間改善氣色，變得有精神；也能利用不同質地與款式的口紅，來改變粧容的風格，因此，口紅一直是許多女性包包裡不可或缺的單品。
吳副教授表示，口紅的主要成分為蠟、油、色料、抗氧化劑、防腐劑，另外，廠商也會依據商品宣稱或需求再添加香精、雲母粉、乳化劑、安定劑、甜味劑、糖精等。
市售口紅琳瑯滿目，怎麼挑才對？吳姵萱副教授解釋，唇部的角質層只有一般皮膚角質層的1/3厚度，且沒有皮脂腺，無法分泌油脂來保護嘴唇。因此，口紅除了能夠調整唇部顏色之外，成分中的油脂還能給予唇部滋潤和防止乾燥裂紋。在使用上，建議擦口紅前先塗上一層護唇膏，增加嘴唇表面滋潤度，讓口紅更易塗抹，減少對於嘴唇的摩擦。食藥署也提醒，選購口紅時，要選購標示完整的產品，不購買來路不明、標示不清或有誇大不實的產品，才能讓您買得安心，擦得放心。
文章連結：https://reurl.cc/rL2vLx （文章來源／食藥署）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57496
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