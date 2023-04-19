青春不痘留，如何把握美好時光

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不只青春，痘痘無年齡限制高雄林政賢診所林政賢院長表示，青春痘的形成原因主要有四點：皮脂腺分泌旺盛、毛囊開口過度角化、痤瘡桿菌過度繁殖，最終發炎反應形成痘痘。稱呼為「青春痘」的主要原因，在於青春期更容易皮脂腺分泌旺盛，其實不論大人、小孩，只要滿足形成原因中的一部分，都可能產生青春痘；比方保養方式不當、氣溫影響、壓力帶來賀爾蒙變化……
女性因為生理期間，雄性激素變化，導致皮脂腺分泌增多，因此特別容易爆痘；另外，由於近年來飲食西化，讓很多小朋友變得營養過剩，有時甚至在六、七歲的時候，就開始長粉刺，甚至冒出痘痘。
日常預防青春痘，難以靠意志力控制要如何預防痘痘產生，林政賢醫師認為，可以從上述青春痘形成的四大原因下手：皮脂腺分泌、毛囊角化、痤瘡桿菌繁殖、發炎反應。
然而皮脂腺分泌屬於生理環境的改變，無法用意志力控制，市面上的控油產品，大多僅吸附表面油脂；角化部分，可以透過去角質、換膚等取得部分效果，但深層的角化很難去除；痤瘡桿菌的繁殖，日常生活很難控制，深層的痤瘡桿菌更難以消除。以上三點如果無法確實控制，那麼最終的發炎反應形成的痘痘，似乎也難以避免了。
藥物控痘小心副作用，使用光電療程無特別限制常見的藥物控痘方式，有外用以及口服兩種，但都各有其限制。若是以口服抗生素殺死痤瘡桿菌、減緩發炎，由於菌種抗藥性越來越高，近期倡導盡量不要使用，避免日後沒有好的抗生素可對抗細菌；常聽聞的口服A酸，雖然效果明顯，但副作用較多，例如可能導致肝指數及血脂升高，嘴巴、鼻子乾燥或掉髮，且吃藥期間女性不能懷孕，如果有孕在身恐導致畸胎等問題。
外用藥膏包含抗生素、杜鵑花酸等，也有類似口服藥的效果，但仍無法避免刺激、過敏、脫皮等副作用。林政賢醫師提及，光電治療沒有抗藥性，也不會像外用藥膏產生刺激性，有上述副作用顧慮的人，可參考這類療程。
藍雷射雙波長精準打擊，低疼痛度可長期保養回憶起過往的光電治療，林政賢醫師表示，藍雷射精準針對青春痘問題，兩種波長分別針對皮脂腺與痤瘡桿菌：1450nm控制皮脂腺、450nm殺死痤瘡桿菌，控制兩者後就能間接控制毛囊過度角化問題，減少油脂分泌同時消除痘痘，功效廣泛且溫和，持續時間也較長。
藍雷射屬於全臉掃描，以低能量多回合累積，較溫和舒適，像做臉部SPA，沒有恢復期問題。由於面部出油獲得控制，有些因油脂分泌過多導致的毛孔粗大、皮脂管絲、白頭與黑頭粉刺等等，也能利用藍雷射獲得改善。
藍雷射療程時間短，適合大多數人林政賢醫師表示，一般來說，藍雷射大約十五到二十分鐘就能完成，如果膚況嚴重，可能會延長到三十分鐘。進行一次療程後，就能感受到出油量減少、毛孔收小、痘痘狀況改善等效果。
藍雷射適合大多數民眾，幾乎沒有什麼限制。林政賢醫師回憶，以往青春痘治療中，有些患者使用傳統藥膏、藥物的效果不佳，或藥物反應較大、年齡偏低不適合藥物治療等，在治療上較為棘手，都能以藍雷射作為替代治療方案；其他如抗拒吃藥、頭皮易長痘、粉刺多……也能夠用藍雷射進行治療。
林政賢醫師提醒，懷孕、哺乳期間，或對光線敏感者，如有使用藍雷射的治療需求，建議應與皮膚專科醫師溝通後，請醫師依照自己的皮膚狀況，規劃適合自己的療程，才能有滿意的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57477
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