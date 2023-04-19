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關節腫痛恐類風濕　分級醫療專科診所助搶黃金治療期

關節腫痛恐類風濕　分級醫療專科診所助搶黃金治療期
關節腫痛恐類風濕　分級醫療專科診所助搶黃金治療期

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】一名50多歲劉媽媽，因長期關節疼痛多年來周旋於各大醫院中西醫科求診，接受各式疼痛相關治療卻無明顯改善，偶然發現住家附近診所有風濕科醫師，抱著姑且一試的心情看診，經檢查後才確診為「類風濕性關節炎」，因延誤治療錯過黃金治療期，使用傳統免疫調節藥物仍效果不彰，後來使用生物製劑，經數月追蹤治療，病情才獲得控制，可惜關節已有部分磨損破壞。

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早期類風濕性關節炎難察覺　關節持續腫痛、晨僵是警訊

台大北護分院風濕免疫科暨得恩診所院長林廷軒醫師表示，「類風濕性關節炎」屬於全身性自體免疫疾病，因免疫系統失衡引起關節發炎和疼痛，未妥善治療恐導致關節破壞變形，也易引起心臟、肺部、眼部共病風險，好發於40~60歲的女性。根據研究指出，若家人患有類風濕性關節炎，發病風險為一般人的2至4倍，肥胖、吸菸也可能增加罹患類風濕性關節炎的機率。不同關節炎初期症狀常人難以分辨，若關節發炎疼痛持續6週以上或有「晨僵」症狀，應及早至風濕科檢查。

林廷軒醫師進一步說明，發病後6個月內是黃金治療期，及早治療可避免關節破壞，病患應積極與醫師反饋症狀改善狀況、討論自身用藥，除了傳統類固醇與免疫調節藥物外，若發炎狀況未能緩解，現在也有許多生物製劑與小分子藥物可供選擇，透過阻斷第六介白素(IL-6)或腫瘤壞死因子來控制發炎、有效修復受損關節、減緩骨質流失速度，對於同時需服用多種藥物的患者來說，也可以單獨或合併一線藥物的使用，避免因用藥不規則而導致病情惡化。林廷軒醫師解釋，若關節出現對稱性腫脹、疼痛或僵硬等疑似類風濕性關節炎的初期表現，可先至專科診所進行詳細檢查，透過血液檢驗、X光攝影、關節超音波，即時了解自身發炎指數及關節損傷情況，除了減少在醫院各科求診、檢查所耗費的時間成本，保有良好的就醫品質，更把握患病初期的黃金治療期。

專科診所助病情追蹤　防止類風濕性關節炎造成關節不可逆傷害

林廷軒醫師也提醒，關節疼痛看似簡單其實相當複雜，影響生活品質甚鉅，民眾如有各式關節疼痛問題，可以透過風濕科、骨科、神經科及復健科的多專科聯合之專業疼痛治療診所，「一站式問診」盡早掌握病因，並即時接受合適的治療。類風濕性關節炎是一種需要長期治療和追蹤的慢性疾病，除了遵從醫師的治療方案按時用藥，患者的日常照護也會影響病情，保持健康的飲食與運動習慣、避免吸菸與過度飲酒，可以幫助控制病情的進展，早日達到理想治療目標並維持患者的生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57486

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