關節腫痛恐類風濕　分級醫療專科診所助搶黃金治療期

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早期類風濕性關節炎難察覺 關節持續腫痛、晨僵是警訊台大北護分院風濕免疫科暨得恩診所院長林廷軒醫師表示，「類風濕性關節炎」屬於全身性自體免疫疾病，因免疫系統失衡引起關節發炎和疼痛，未妥善治療恐導致關節破壞變形，也易引起心臟、肺部、眼部共病風險，好發於40~60歲的女性。根據研究指出，若家人患有類風濕性關節炎，發病風險為一般人的2至4倍，肥胖、吸菸也可能增加罹患類風濕性關節炎的機率。不同關節炎初期症狀常人難以分辨，若關節發炎疼痛持續6週以上或有「晨僵」症狀，應及早至風濕科檢查。
林廷軒醫師進一步說明，發病後6個月內是黃金治療期，及早治療可避免關節破壞，病患應積極與醫師反饋症狀改善狀況、討論自身用藥，除了傳統類固醇與免疫調節藥物外，若發炎狀況未能緩解，現在也有許多生物製劑與小分子藥物可供選擇，透過阻斷第六介白素(IL-6)或腫瘤壞死因子來控制發炎、有效修復受損關節、減緩骨質流失速度，對於同時需服用多種藥物的患者來說，也可以單獨或合併一線藥物的使用，避免因用藥不規則而導致病情惡化。林廷軒醫師解釋，若關節出現對稱性腫脹、疼痛或僵硬等疑似類風濕性關節炎的初期表現，可先至專科診所進行詳細檢查，透過血液檢驗、X光攝影、關節超音波，即時了解自身發炎指數及關節損傷情況，除了減少在醫院各科求診、檢查所耗費的時間成本，保有良好的就醫品質，更把握患病初期的黃金治療期。
專科診所助病情追蹤 防止類風濕性關節炎造成關節不可逆傷害林廷軒醫師也提醒，關節疼痛看似簡單其實相當複雜，影響生活品質甚鉅，民眾如有各式關節疼痛問題，可以透過風濕科、骨科、神經科及復健科的多專科聯合之專業疼痛治療診所，「一站式問診」盡早掌握病因，並即時接受合適的治療。類風濕性關節炎是一種需要長期治療和追蹤的慢性疾病，除了遵從醫師的治療方案按時用藥，患者的日常照護也會影響病情，保持健康的飲食與運動習慣、避免吸菸與過度飲酒，可以幫助控制病情的進展，早日達到理想治療目標並維持患者的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57486
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