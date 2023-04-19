女星「思覺失調症」流落街頭、喪失記憶　4大症狀要當心

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患者「被幻聽追殺」「阿正」大學時出現幻聽，初期以為自己有神通，但當腦中聲音越來越激進，每天喊打喊殺，嚇得他不敢睡，每天晚上跑到速食店或公園待整夜，天亮才回家。狀況持續半年後，阿正在父親的堅持下就醫治療，經過醫護人員的長期照護，他不但可以幫忙照護癌母走路復健、餵食，也終於可以就業，回歸正常人生。阿正開心地表示：「希望未來可以越來越健康，腦袋越來越靈活！」
過去許多人對思覺失調症有「中邪、無法治療」的迷思。楊蕙年指出，不同於身體其他器官生病如骨折、肚子痛容易察覺，思覺失調症起因於大腦生病，病友常常不知道自己生病，缺乏「病識感」，加上家屬常不曉得如何求助，通常耽誤及早診斷與治療的時機。
思覺失調症四大症狀三軍總醫院北投分院社區精神科陳泰宇醫師說明，思覺失調症過去常被稱為精神分裂症，肇因於基因遺傳、腦部病變、心理和環境等多方面因素，是一種嚴重、慢性，會造成思考能力與知覺功能失調的精神疾病。根據統計，大約每100人就有1人罹患，首次發病年齡多在15-20歲，男女比例相當。
研究顯示，病友因缺乏病識感，首次發病後平均將近1年半才就醫，耽誤搶救大腦功能的時機。當民眾出現工作和社交能力減退、思考、記憶、專注力變差、失眠、多疑、甚至幻覺、妄想時，需盡早就醫診斷。
- 正性症狀：幻覺、妄想、語無倫次、躁動不安、思想紊亂
- 負性症狀：情感淡漠、動機缺乏、社交退縮
- 認知症狀：注意力低、記憶力差、執行力低、判斷力差
- 情感症狀：莫名焦慮、莫名緊張、莫名恐懼、情緒穩定度差
思覺失調症如何治療？治療方式目前有口服與針劑等多種藥物可選擇，國際趨勢也建議在醫師評估下優先使用長效針劑治療，有助長時間維持血液中藥物濃度、提升用藥規律性、降低復發風險，也能減少照護者提醒按期吃藥可能引發的衝突與壓力，甚至減少患者復發與再住院的機率。
為了照護像阿正這樣的患者，三總北投分院強化精神醫療照護的社區網絡，提供諮詢專線、家訪、電訪與緊急送醫等醫療照護，服務範圍涵蓋雙北。三軍總醫院北投分院院長楊斯年表示，三總北投分院從國軍醫院擴及社區健康，發展出獎勵規律就醫「溫泉代幣」機制、古蹟精神療癒、觀光庇護工場協助病友就業、社區居家服務等多元特色醫療，提供精神科病友完善的照護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57524
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