被家暴、冷暴力，但他對我很好？３現象小心感情的斯德哥爾摩症候群！

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什麼是斯德哥爾摩症候群？楊乃樺心理師指出，斯德哥爾摩症候群是一種心理現象，而非疾病，泛指受害者對加害者產生過度強烈的情感。各個關係當中都有可能出現，包括囚禁、綁架事件、或日常感情關係、職場關係等。
受害者常見歷程：受害者的經歷，常見會經過肢體暴力、精神暴力或語言暴力等，有得甚至模糊無法被定義為暴力，但受害者確實感到不舒服或恐懼、生命危險。不過加害者也可能會出現一些溫暖的舉動，例如準備飯吃、幫忙治療傷口、關心受害者等，使得受害者出現異常的情感，包括同理、同情、認同，進而妥協、委曲求全、打從心底不再抵抗的心理現象，認為對方其實心底是善良的、有苦衷的，甚至做出實際上幫助加害者的行為。
被惡劣對待卻認為對方善良？４種人易斯德哥爾摩症候群。
楊乃樺心理師表示，會出現斯德哥爾摩症候群，往往會是和受害者的防衛機制、人格特質、成長環境、其他心理狀態等有關。
４種易有的族群：斯德哥爾摩症候群的受害者，容易在感受到威脅的當下為了降低傷害、減緩心理壓力，進而出現同情以保護自己的防衛機制。另外同理心感受特別強的族群，也較容易過度同理對方。自我認同較為薄弱的族群，常存在價值在於對方身上，例如認為對方愛自己已經是個奇蹟、分開很難再遇到這麼愛自己的人，進而認為加害者是個不錯的機會。也包括以往曾經受到精神或肢體暴力，已經習慣被如此對待、認為自己就是該這麼被對待。
若再加上資訊封閉…上述這些情況，若受害者的資訊是被封閉或自我封閉，情況也有可能更加明顯，例如無法接受朋友建議、認為是在批評另一伴的族群。而受害者未必會發現或理解自己當下的心理狀態。
４招改善斯德哥爾摩症候群，解除受害卻認同的惡性循環！
課題分離：每個人都會有自己的故事，但不會是施害的理由。楊乃樺心理師提醒，凡事都是需要分開釐清、課題分離，才有助了解實際情況。以斯德哥爾摩症候群來看，加害者確實有可能有自己的苦衷、確實可能是個好人，但對受害者施害，不論是否惡意，對於受害者而言都是存在的事實。
認識情緒：因此呼籲若在某個事件、某個關係當中，有出現前述受到傷害、感到害怕、過度同理時，應有所警覺，認識自己的害怕情緒，並尋找確切的改善方法，避免合理化加害者施害。
找人聊聊：建議可尋找他人聊聊，了解並參考以一般價值觀來看事情如何進展會是普遍能被接受的，以免自己封閉了資訊，讓自己身處危險關係中卻不自覺。也鼓勵可尋找正規管道的互助會、受害者聯盟、家暴聯盟等，有利獲得相關管道諮詢、精神幫助、實際幫助。
找出原因：也呼籲若自覺有斯德哥爾摩症候群可尋求心理師協助，透過自在聊天的訪談過程，了解背後真正的原因出自於何處，並用適合自己的方式改善。斯德哥爾摩症候群改善了，更有助解除不斷發生的受害情況，也更有助身心健康。
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