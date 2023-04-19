骨科醫點名「椎間盤突出」多是1因素惹禍！　脊椎內視鏡手術新選擇

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椎間盤突出 多因長期姿勢不良所致新竹臺大分院骨科部彭光平醫師表示，椎間盤突出是門診中常見的疾病，此疾病常發生在30-50歲間，且男性多於女性，造成原因可能為長期姿勢不良，造成椎間盤纖維環破裂，使其中髓核突出壓迫神經所致。
此外，造成坐骨神經疼痛，並不是只限於物理性壓迫，同時也會因椎間盤發炎，釋放發炎物質，導致神經敏感疼痛，症狀有急性下背痛，病人常需側彎腰才能減輕疼痛感，也會有放射性疼痛，疼痛位置可能從屁股痛到腳底，將嚴重影響病人生活品質。
大部分不需要手術 出現這些狀況應手術減壓彭光平醫師說明，大部分椎間盤突出不需要手術治療，且在急性期也不建議病人急於復健，會先以姿勢調整、躺床休息、護腰保護及吃非類固醇抗發炎藥等方式，待急性期過後，經適當的復健治療讓肌肉放鬆，大約八成的病人會在2個月內獲得改善。
但若疼痛經過上述治療毫無改善，或初期疼痛已經嚴重影響生活，更嚴重者為併發雙下肢疼痛、肌肉無力、臀部感覺異常、小便不易等情形，則應進行手術減壓，手術時機則以出現疼痛不超過6個月為佳。
脊椎內視鏡手術 傷手小、住院天數減少許多民眾會對脊椎手術感到擔心，但彭光平醫師解釋，隨著醫學科技的進步，從過去的傳統手術到透過顯微鏡幫助的微創手術，再到現在的脊椎內視鏡手術，手術後的併發症和恢復速度已進步許多。脊椎內視鏡是近幾年蓬勃發展的手術，其優點為對後背核心肌群及軟組織的破壞較小，傷口僅約１公分左右，住院天數下降，也可以較快返回工作崗位。
常保脊椎健康 日常養成良好習慣雖然脊椎內視鏡應用廣泛，但大部分病人經過保守治療就能康復，不是所有椎間盤突出的病人，都需接受手術治療，也不是所有脊椎疾病都能透過脊椎內視鏡手術改善，彭光平醫師建議，平時維持良好的坐姿及正確的彎腰習慣，才是常保脊椎健康的根本之道。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57475
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