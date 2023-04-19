皮疹、全身痠痛竟是黴菌感染?!他胸痛就醫發現「急性骨髓性白血病」。

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感染症狀不止發燒 皮疹、痠痛等身體徵狀也可協助判斷！
血液腫瘤科患者在化療期間、因為免疫低下，成為侵襲性真菌感染的高風險族群。醫師指出，除了發燒，包括皮疹以及身體痠痛等症狀也可以協助判斷。
林口長庚醫院血液腫瘤科醫師陳寧君指出，該名患者最初是因為胸痛到急診就醫，經抽血檢查後發現血中出現芽細胞、罹患「急性骨髓性白血病」；有可能是重大疾病造成身體壓力反應，因而引發俗成心碎症候群的「章魚壺心肌症」、導致胸痛。
檢查顯示，患者血癌基因屬於相對容易復發、預後較差的ASXL1 基因突變。隨即安排患者接受化學治療，經誘導化學治療、鞏固化療後，疾病獲得完全緩解，接下來原本要等待接受異體骨髓移植治療。只可惜患者後來因為罹患COVID19中斷追蹤幾個月後回診發現，疾病有復發跡象，只好再次住院化療。
醫師指出，由於患者是相關分子生物指標跡象顯示復發，住院時身體並沒有明顯症狀，活動能力很不錯。後續住院化療大約兩週後，開始出現發燒、肚子痛等症狀，且於身體軀幹以及四肢部位出現皮疹，隔天抱怨全身痠痛到幾乎無法下床。「由過去的經驗推測，患者有可能遭遇侵襲性真菌感染！」
林口長庚醫院感染科主任謝顯森解釋，就像民眾平時感染流感或是Covid等疾病時，也會有全身痠痛、倦怠等全身症狀。這些症狀也是系統性感染的表徵，對於這類患者來說，有可能是瀰漫性多處感染的症狀。
雖然說特定真菌感染有其相對應的皮疹型態與分佈樣態，要確定皮膚感染何種菌株，還是經由皮膚切片觀察最準確。不過，陳寧君指出，患者化療期間不僅白血球低下、血小板也很低，並不適合切片檢查。所幸這名患者皮疹出現時，血液檢查報告也剛好出爐，證實黴菌感染，所以隨即著手抗真菌治療。
不僅切片可能手到影響，一般人可以使用痰液培養來確定肺部感染元兇，但「痰是白血球跟病菌作戰的產物，這類患者幾乎沒有白血球，所以也不大會有痰。」所以有時也要透過觀察肺部電腦斷層影像的病灶分布與態樣，來協助診斷。
此外，還要注意用藥的選擇！謝顯森主任指出，在這次復發住院前，患者已接受過數次化學治療，並使用抗真菌藥物Fluconazole預防感染。這次患者再次住院化療時、醫師同樣也預防性給予Fluconazole，但患者仍遭感染，因此推測有可能對該類藥物已經有抗藥性，所以選擇他種藥物治療。
他表示，有時候因為病患情況不好、臨床上要進行部分操作有困難，這個時候策略上也需要做些妥協！考慮患者過去用藥史、選擇用藥，並持續觀察用藥後反應，適時調整用藥！此外，「因為患者免疫力很低、嗜中性白血球非常低，還要合併有其他感染的可能。」
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